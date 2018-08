Ne habozz, Vonyarcvashegy téged is vár!

Ha a Balaton északi partjára utazunk, akkor hamar a kedvelt üdülőfaluban találhatjuk magunkat, hiszen a Keszthelyi-hegység déli lejtőin Vonyarcvashegy integet nekünk vissza. Nem sokan laknak a településen, közel 2400 lakossal találkozhatunk, akiknek az arcáról sugárzik a boldogság, ami egyáltalán nem meglepő, olyan pazar kilátásra ébredhetnek minden reggel, ami keveseknek adatik meg. A kirándulók bizonyára nem véletlenszerűen érkeznek Vonyarcvashegyre, persze, a panoráma magával ragadja egyszerre a szemünket és a szívünket is, de a közelben lévő látnivalók vonzók lehetnek egyaránt a fiatalok és a családok számára is. Olyan világhírű nevezetességek vannak a közelben, mint például a Hévízi-tó, a Festetics-kastély, emellett a Kis-Balatont is meglehet csodálni. De ha városnézésre szánjuk rá magunkat, akkor Keszthely, Tapolca és Badacsony is tárt karokkal vár minket, hogy feltérképezzük a helyi különlegességeket.

Csalogat a lángos illata

Aki a településre téved, minden lehetősége megadatik arra, hogy elmerüljön az igazi balatoni valóságban, talán nem is létezik olyan ember, akinek az igényeit a helyi strand ne tudná kielégíteni. Persze, nyáron sokszor már az is elég nekünk, hogy magunk mögött hagyhatjuk a monoton hétköznapokat, csobbanhatunk egyet a magyar tengerben, azonban ennél jóval többet kapunk.

Kicsik és nagyok körében hasonlóképpen népszerű a vonyarcvashegyi strand, nyilván a lángos illata is csalogató, a sült hekkről nem is beszélve, de mindemellett a strandtól olyan színvonalas szolgáltatásokat kapunk, amelyek erősítik bennünk, igen, nekünk a Balaton a Riviéra.

Borszéky-Kiss Botond már gyermekként megismerhette Vonyarcvashegyet, azóta szinte minden évben visszajár a családjával, egyszerűen nem tud betelni a Balatonnal. Folyamatosan tud újat mutatni számára a vidék, ráadásul édesanyja is a településen élte át húgával a gyermekkorának legszebb emlékeit, így ők is tudnak Botondnak és öccsének mesélni a helyről, amelyeket a fiúk mindig érdeklődően hallgatnak.

Nagyokat csobbanni

– Kiskorom óta járok le a szüleimmel a Balatonhoz, imádok úszni, csónakázni és labdázni is, de ezek mellett a kirándulásokat sem hagynám ki, hiszen számtalan csodás hely van a környéken – mondta Botond.

Botond szívesen tölti a nyarat a Balatonnál | Fotó: magánarchívum

Itt található a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna, amely hazánk egyetlen halászkápolnája, a dombról festői kilátás nyílik a partra, esténként pedig a naplementére. Érdemes felmenni a Pető-hegyen álló Berzsenyi-kilátóhoz, valamint a varsás-hegyi Festetics-kilátóhoz is megéri ellátogatni, hiszen nagyszerű kilátást élvezhetünk a Keszthelyi-öbölre. Számos sportolási lehetőséget kínál a helyi strand. – Lehet focizni, röplabdázni, vízisíelni és edzeni a kondiparkban, de persze imádunk nagyokat ugrani a nemrég épített stégről, majd nagyokat csobbanni a Balaton vizébe. Anyukám sokat visszaemlékszik gyermekkorára, szeretjük hallgatni, ahogy mesél a régi időkről, milyen volt akkor a balatoni élet – mesélte a kisfiú, hozzátéve, ilyenkor ő is eltűnődik azon, hogy idővel milyen jó lesz, ha majd ő mesél legkedvesebb emlékeiről a saját gyermekeinek, és átadhatja a tapasztalatait.

A világ közepe

Kapásné Kata szintúgy vélekedik a helyről, mint Botond. Hasonlóképpen már több éve jár le a családjával az északi partra, mert egyszerűen nem tud betelni a vonyarcvashegyi látnivalókkal, értékekkel, talán ez egy igazi, örökké tartó szerelem marad lapunk olvasójának.

– Igazából nem tudom megmondani pontosan, hogy mit is szeretek Vonyarcvashegyben, talán a tájat, a hegyeket és a vizet. Az egész északi partot imádom, de a település az, ami magával ragadott, s egyszerűen nem akar minket elengedni. A családommal több mint 10 éve csodáljuk a Balatont, volt már, hogy elmentünk máshova nyaralni, de nem éreztük olyan jól magunkat, mint Vonyarcvashegyen, a szívünk csücske lett a település. Soha nem felejtem el, amikor néhány éve egy nagyobb baráti társasággal voltunk lent a parton, együtt szórakoztunk, helyi rendezvényeket látogattunk meg, csodálatos hangulata volt az egésznek. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nincs még egy olyan hely, mint Vonyarcvashegy, egyszerűen számomra a világ közepe – fűzte hozzá Kata.

– Nagy Emese –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA