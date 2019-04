Ne bízzuk a véletlenre!

Folytatjuk az épületenergetikai szempontok és kötelezettségek ismertetésével foglalkozó cikksorozatunkat; múlt héten a kamatmentes MFB-hitelprogramot, illetve a GINOP lakóépületek energiahatékonyságának és megújulóenergia-felhasználásának növelését célzó hitelpályázatot taglaló írásunk első részét olvashatták, most pedig következik a második, befejező részlet, melyből kiderül, mikre figyeljünk egy tender előkészítésekor.

Több megoldás

Az egyik legfontosabb: mivel ezek a pályázatok az épület­energetikáról szólnak, célszerű energetikai szakembert felkeresni, aki átlátja és összefogja a tervezett korszerűsítést.

– Első lépésben szükséges egy jelen állapot szerinti energetikai állapotfelmérést készíteni, mely minősíti a meglévő épülethatároló szerkezetek megfelelőségét, a gépészeti rendszer hatékonyságát, így elkészíti a hiteles energetikai tanúsítványt – hívja fel a figyelmet Jónás Imre épületenergetikai szakértő. – A következő fázis a tervezett energetikai korszerűsítés meghatározása: hőszigetelések, nyílászárók cseréje, fűtés-korszerűsítés. A feladatra készülhet több alternatíva is, a kiválasztott megoldás attól függ, mennyi pénze van a tulajdonosnak. Ha a kiválasztás megtörtént, elkészülhet a tervezett állapot energetikai számítása is. A harmadik és egyben utolsó lépés – amennyiben szándék van rá – a megújuló energia alkalmazásának megtervezése. Itt szóba jöhet faelgázosító és pellet/faapríték kazán, hőszivattyú, napkollektor a meleg víz előállítására vagy napelem a villamosenergia-termelésre. Ha itt is megtörtént a kiválasztás, elkészülhet a komplex tervezett változat energetikai számítása – ismerteti a szakember.

Rendeleti előírások

A pályázat beadásakor a kérelem mellékletei között az energetikai szakértői nyilatkozat is szükséges, mely az előzőekben említett három energetikai számítás eredményeit összesíti. Ez a nyilatkozat tartalmazza az energiamegtakarítást és a károsanyag-kibocsátás vállalt csökkentését. Az energetikai számítások alapján megtervezett korszerűsítésekre kivitelezői árajánlatokat kell kérni és feltételes szerződéseket kötni – ezek szintén a kérelem mellékletei lesznek. Ezek önmagukban olyan számítások, amelyek miatt már érdemes az energetikai szakértőhöz fordulni.

– Az elszámolható költségek meghatározása (a kivitelezői költségek) függ az elvégezhető műszaki tartalomtól, amit a szakértő határoz meg. Ugyancsak a kivitelezési költségektől függ a projekt lebonyolítási költségének százalékban meghatározott értéke. Ahhoz, hogy a szerkezetek megfelelt minősítést kapjanak, megfelelően méretezett vastagságú szigeteléseket kell készíteni. Ha a határolószerkezetek negyedét meghaladó, jelentős felújításnak minősített munkát végzünk, akkor minden határolószerkezetnek meg kell felelnie a tárca nélküli miniszteri (TNM) rendeletben előírt követelményeknek – hangsúlyozta a szakértő.

Visszatöltődik

Mint látszik, komoly követelményeknek kell megfelelni, de a hitelösszeg megpályázásához ezek szükségesek. A hitel pontos visszafizetésének egyik előnye – amellett, hogy nem fizetünk késedelmi kamatot –, hogy a törlesztett hitelösszeg visszatöltődik a pályázati alapba, így további pályázatok beadására nyílik lehetőség.

MSZ

Ezekre a részletekre is figyeljünk!

A pályázat tervezésekor nemcsak a pályázat kiírását, hanem az eljárási rendet tartalmazó egyéb szabályokat is érdemes átolvasni.

Mivel csak energiahatékony megoldásokat részesít előnyben a pályázat, ezért split­klíma, ablakklíma beépítését nem támogatja, ahogy az elektromos kazán és napelem kombinációját sem, hiszen az elektromos kazán nem energiahatékony, mert 1 forintnyi betáplált villamos energiából 0,98 Ft hőenergiát állít csak elő.

A napelem-kapacitás méretezésekor csak az igazolt éves villamosenergia-fogyasztásig lehet tervezni, ezt az éves villamosenergia-elszámoló számlában jelzett fogyasztás határozza meg.

A kivitelezéskor nem célszerű eltérni az energetikai számításokban meghatározott műszaki tartalomtól, mert az energetikai szakértő fogja a megvalósított állapotról az energetikai tanúsítványt elkészíteni. Ugyancsak a szakértő nyújtja be az igazoló nyilatkozatot a banknak, amely alapján elkezdődhet a hitel folyósítása a kivitelezőhöz.

Az előkészítési munkákat (tervezés, szakértői díjak, engedélyek) a projekt elszámolható költsége 5 százalékának erejéig támogatja a pályázat.

A projektet valakinek össze kell fognia és szerveznie: kisebb projektnél ez lehet az energetikai szakértő, nagyobbaknál a projektmenedzser. Ezt a pályázat a projekt elszámolható költsége két és fél százalékának erejéig fogadja el és támogatja.

Műszaki ellenőri szolgáltatásra további 1 százaléknyi összeg elszámolását támogatják.

A hitel havi törlesztőrészlete kigazdálkodható az energiamegtakarítás összegéből, így pénzügyi többletterhet nem kell vállalnia a tulajdonosnak. A hiteltörlesztés meghatározása rugalmas, akár maximum 20 év is lehet.

