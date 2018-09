Ne aggódj, hamar feltalálod magad!

Horváth Erika klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus véleményét kérdeztük arról, hogy szakértőként mit gondol, egy kamasz hogyan tud igazán beilleszkedni egy új környezetbe, a családjától távol. A pszichológus úgy véli: ez a kor nemcsak biológiai, fiziológiai, anatómiai, hanem pszichikai szempontból is a nagy változás időszaka. Az egyik fontos folyamat a szülőkről való leválás, ami időt igényel a család és a kamasz részéről is.

Felnőtté válás

– A leválás az önállósodás folyamata. Ezt segítheti, ha a választott középiskola a lakóhelytől távol van, így kollégiumba kényszerül a fiatal. Azok, akik már 14-15 évesen rendszeresen máshol élik meg hétköznapjaikat, sokkal hamarabb felnőtté válhatnak, sokkal hamarabb önállósodhatnak, mint azok, akik továbbra is az otthonukban élnek. Van olyan, aki „könnyebben”, és vannak, akik nehezebben birkóznak meg a távolléttel, az új szokásokkal, hellyel, emberekkel. Ez nagyban függ a serdülő személyiségétől, tulajdonságaitól, valamint, hogy mennyire az ő választása az iskola, vagy éppen muszájból kell a családjától távol tanulnia. A kollégium, akárhogy is nézzük, a megszokott környezetből, komfortzónából való kiszakadás – tájékoztatta lapunkat a szakember.

Horváth Erika szerint azok a fiatalok, akik sokkal szorongóbbak társaiknál, vagy nincs rendezett szülői hátterük, még nehezebben élhetik meg a kollégiumba költözést.

A serdülő személyisége

Az is lehet, hogy hosszú távon az utóbbiak lesznek azok, akiknek idővel sem alakul ki honvágyuk az otthoni légkör miatt. De nem felejthetjük el, hogy a serdülés problémás időszak, és még a legkiegyensúlyozottabb családban élő fiatalnál is előjöhetnek félelmek a kollégiumi lét kapcsán. – A serdülő személyisége folyamatosan formálódik, nagy változásokban van érzelmileg, testileg. Érzések szempontjából közös lehet a félelem, amit érdemes a szülőkkel, vagy nagyobb testvérrel, akár barátokkal megbeszélni. A legfontosabb, hogy minden kollégista ugyanabban a helyzetben van. Mindenkinek ott kell hagynia a családját, barátait, és bekerülni egy teljesen idegen helyre, idegenek közé. A félelem mint érzés csak átmeneti; ahogy megismerkedik a hellyel, szobatársakkal, a programokkal, egyre csökken. A társaságba való beilleszkedést nemcsak a kamasz személyisége, hanem a családból hozott minta is befolyásolja – fűzte hozzá.

A szakértő végezetül elmondta, a legfontosabb, hogy legyen önmaga a serdülő; ha elfogad másokat, nagyban elősegítheti, hogy őt is könnyebben elfogadják. A mosolygás és a kedves, őszinte érdeklődés a másik felé szintén pozitív a kapcsolatépítésben. Lényeges, hogy tisztában legyen saját magával, milyen az érdeklődési köre, van-e önálló gondolata, véleménye.

