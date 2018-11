Navas nélkül a Roma ellen

Az utolsó előtti, ötödik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre, a keddi játéknapon az E, az F, a G és a H jelű négyesek csapatai lépnek pályára.

Rangadó

Vélhetően a G csoport egyik meccse, méghozzá a 21 órakor kezdődő Roma–Real Madrid összecsapása tart majd számot a legnagyobb érdeklődésre (élő M4 Sport). Az odavágón, még szeptember 19-én a spanyolok magabiztos, 3—0-s győzelmet arattak, ám közel sem biztos, hogy ezúttal is ilyen sima lesz a vége. Múlt hétvégén a LaLigában a Real újabb kínos vereséget szenvedett, 3—0-ra kapott ki a BL elmúlt három kiírásának győztese az Eibar otthonában. A Galaktikusok jelenleg csak a hatodik helyen állnak a spanyol bajnokságban. A Roma is kikapott a Serie A legutóbbi körében, méghozzá 1—0-ra az Udinese vendégeként. A Farkasok sem dicsekedhetnek a helyezésüket tekintve, hiszen csak a hetedikek.

Ami a BL-t illeti, eddigi négy találkozójából a Real és a Roma is hármat nyert meg, és egyet elveszített. A győzelem a csoportelsőségről is dönthet. Keylor Navas térde továbbra sincs rendben, így a sokat kritizált Thibaut Courtois fog védeni a Santiago Solari által vezetett Realban, ahonnan Odriozola, Nacho, Sergio Reguilón, Jesús Vallejo és Casemiro is hiányzik majd.

Az F jelű kvartett programjában este kilenctől rendezik az Olympique Lyon–Manchester City találkozót, mely szintén hozhat izgalmakat. A francia gárda hat pontot szedett össze eddig a csoportkörben, ez a második helyre elég, az angolok kilenc egységgel az elsők. Van mit törlesztenie Pep Guardiola együttesének, hiszen szeptemberben otthon kapott ki 2—1-re a Lyontól.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

E csoport:

AEK Athén (görög)–Ajax Amsterdam (holland) 18.55

Bayern München (német)–Benfica (portugál) 21.00

F csoport:

Olympique Lyon (francia)–Manchester City (angol) 21.00

Hoffenheim (német)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

G csoport:

CSZKA Moszkva (orosz)–Plzen (cseh) 18.55

AS Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 21.00

H csoport:

Juventus (olasz)–FC Valencia (spanyol) 21.00

Manchester United (angol)–Young Boys (svájci) 21.00

