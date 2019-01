NAV: 250 millió forint adót próbált eltitkolni egy szójaimportőr

© Fotó: Pixabay

Budapest – Egymilliárd forint értékben hozott be szóját az országba egy közép-magyarországi vállalkozás, ám az importált áru után nem fizetett adót, ezért a NAV 250 tonna szóját lefoglalt, zárolta a vállalkozás bankszámláját, egyidejűleg büntetőeljárás is indult az ügyben. A vállalkozás több mint 250 millió forint adót nem fizetett be – tájékoztatta szerdán az MTI-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).