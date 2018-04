Narancssárga maradt a megye

A Fidesz-KDNP jelöltjeinek győzelmével végződött a vasárnapi parlamenti választás Hajdú-Biharban is. A részvételi arány mindenhol magas volt. Az 1-es választókerületben 71.21, a 2-esben 66.85, a 3-asban 62.14, a 4-esben 62.11, az 5-ösben 63.93, a 6-osban 63.21.

Változás nem történt, egyéniben ugyanaz a hat Fidesz-KDNP képviselő jutott mandátumhoz mint négy éve. A csaknem teljesen feldolgozott adatok szerint az 1-es választókerületben Kósa Lajos a szavazatok 48.12, a 2-esben dr. Pósán László 50.18, a 3-asban Tasó László 59.07, a 4-esben dr. Vitányi István 56, az 5-ösben Bodó Sándor 52.43, míg a 6-osban dr. Tiba István a voksok 49.65 százalékát kapta. Éles verseny sehol nem alakult ki.

Egy kivétellel mindenütt a Jobbik jelöltjei végeztek a 2. helyen. Az egy kivétel a debreceni 1-es körzet volt, ahol az MSZP-Párbeszéd jelöltje, Gulyásné Dr. Gurmai Zita 27.32 százalékkal a 3. helyre szorította Herpergel Róbertet (Jobbik), aki 15 százalékot ért el.

A megyéből ugyanaz az 5 párt jutott be a parlamentbe mint 4 évvel ezelőtt.

Megyénkben az országgyűlési választás egy kisebb eseménytől eltekintve rendben zajlott. (Sárrétudvariban reggel megbotlott, elesett a szavazókörben a helyi szavazatszámláló bizottság elnöke, majd miután a lába bedagadt, délután elhagyta a szavazóhelyiséget és felkereste a berettyóújfalui kórházat.)

A Napló újságírói, fotósai ott voltak az urnanyitáskor, elkísérték a megye ismert politikusait és néhány közismert emberét a szavazásra. Beszélgettek elsőválasztókkal, a földeken dolgozókkal és horgászokkal is. Este ott voltunk az urnazárásnál, és az egyik szavazatszámláló bizottság munkáját is figyelemmel kísértük. A riportokból leszűrhető, a megyénkben élők állampolgári kötelességüknek érezték, hogy elmenjenek szavazni. Munkatársaink az eredményvárás esti óráiban a pártokhoz is ellátogattak, és tudósítottak a politikusok és szimpatizánsaik körében uralkodó hangulatról.

