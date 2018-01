Nappal helyben van a mentő

Két évtizedes álom vált valóra Nádudvar Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően.”

E szavakkal köszöntötte a mentési pont nemrégiben tartott átadási ünnepségén megjelent vendégeket Beke Imre polgármester. Kiemelte: minden érintett egyetértett abban, hogy a Hortobágy széli kisvárosnak szüksége van egy mentőállomásra. Ezt nem feltétlen csak a kilencezer főnyi állandó lakosság igényli, hanem az is: napközben a helyi vállalkozásoknál dolgozók által jelentősen megnő a településen tartózkodók létszáma.

A városvezető hangsúlyozta a teljes körű összefogást, kiemelve a nádudvari Pető József mentőápolót, aki szintén szívén viselte az ügyet, s sokat tett azért, hogy most legyen mit ünnepelni.

Fotó: Matey István © Fotó: Matey István

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója örömét fejezte ki, hogy Hajdú-Biharban mentési pont jött létre, már csak azért is, mert ő maga debreceni születésű. Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen elmondta: azt tapasztalta, prioritás volt a városvezetők számára a létesítmény ügyének szorgalmazása.

Kevesebbet kell várni

A mentési pont már december 1-jétől megkezdte munkáját – az önkormányzat anyagi áldozatvállalásának köszönhetően –, s már ez a pár nap is bizonyította létjogosultságát, hiszen számos alkalommal indult szirénázva a mentőautó a Fő utca 102. szám alatti telephelyről.

Az átadáskor | Fotó: Marján László © Az átadáskor | Fotó: Marján László

Ezzel a nádudvari egészségügyi ellátás magasabb szintre lépett. Az egészségügyi alapellátás, illetve ügyeleti ellátás mellett – mintegy azokat kiegészítve – a sürgősségi betegellátás is megjelent Nádudvaron. Ez azt jelenti, hogy mentőautó van most már Nádudvaron is. Ezáltal a sürgős esetek ellátásakor sokat számító időtényező jelentősen csökkent, mert nem kell 10-15 percet várni a mentősökre, akik azonnal szakszerű ellátásban tudják részesíteni a rászorulókat.

A mentési pont az első időszakban munkanapokon 7 és 19 óra között teljesít szolgálatot. Az önkormányzat határozott elképzelése, hogy a legrövidebb időn belül éjjel-nappal üzemeljen a mentési pont. A következő cél, hogy egy-két éven belül mentőállomás legyen a településen, ezzel is javítva az itt élők ellátását, életminőségét.

