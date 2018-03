Naposcsibék, kis pingvinek és makibébik az állatkertben

Az ország egyik legnagyobb nyuszisimogatója mellett a Pálmaházban találkozhatnak a gyerekek örök kedvenceikkel, a frissen kelt naposcsibékkel, míg az Állatsimogatóban a húsvét többi jellegzetes állatával is megismerkedhetnek testközelből. Láthatók lesznek a Wallisi feketeorrú juhok is. Tavaszi sétára indulnak a kis pingvinek, újra megnyílik a katta-sétány, így találkozhatunk a most született gyűrűsfarkú makibébikkel. A legkisebbek utazhatnak a csacsi szekerén, a kisvasúton is. Lesz kézműves kuckó, arcfestés és tojáskiállítás is. A gyerekek a nyuszifutam játékos versenyein tehetik próbára ügyességüket.

