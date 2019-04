Naponta hat órát töltenek lóháton

Mindennapos történet, hogy a városban járva-kelve rendőrautókat pillantunk meg járőrözés közben, azonban Hajdú-Bihar megye négy településén lóháton is érkezhet a segítéség. Nem új keletű dolog ez, hiszen Magyarországon már a 19. század végén voltak lovas rendőrök, manapság azonban ritkaságszámba megy ez a szolgálati forma.

– Elsősorban külterületeken látunk el lovas járőrszolgálatot, jelen pillanatban négy települést „fogunk le”: Mikepércset, Sárándot, Kokadot és Létavértest. Nyáron rendezvények biztosításában is részt veszünk, télen főként a külterületeken mozgunk, a falopások megakadályozása végett, ősszel pedig a terménylopások miatt – ismertette feladatkörüket Palercsik Sándor címzetes rendőr főtörzs­őrmester, lovas járőrvezető.

Képzett nóniuszok

A lovakat folyamatosan képzik, hiszen egy sima járőrszolgálatnál is előfordulhatnak váratlan események, ezekre fel kell őket készíteni. A lónak nem szabad megijednie egy földről felszálló zacskótól vagy egy hirtelen hanghatástól, s a gépkocsikat is meg kell szokniuk, úgymond „forgalombiztosnak” kell lenniük.

– Minden héten képezzük a lovakat, illetve vannak összevont képzések Budapesten. Minden évben minősülnek a lovak és a lovasok is – tudtuk meg a főtörzsőrmestertől.

A fekete nóniuszokat az ORFK Mezőhegyesről szerzi be, majd elkezdik a kiképzésüket. Természetesen bizonyos kritériumoknak meg kell felelniük: minimum 165 centiméter magasságúnak kell lenniük, illetve helyt kell állniuk egészségügyileg, idegrendszerileg is, hiszen több órán át szolgálnak ők is.

A család kedvence

Jelenleg Magyarországon Budapesten, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében van lovas szolgálat. Ez a járőrözési forma a kapcsolatteremtésre és információszerzésre remek alkalmat kínál.

Palercsik Sándor címzetes rendőr főtörzsőrmester, lovas járőrvezető immár hetedik éve lát el lovas szolgálatot | Fotó: Kiss Annamarie

– Az állat miatt nem úgy viszonyulnak hozzánk, mint egy gépkocsis járőrhöz. Ha már odajönnek megsimogatni a lovat, onnantól kezdve megindul a beszélgetés. Ilyenkor nem is látják az egyenruhát, csak azt, hogy egy ló és egy ember áll ott – beszélt helyzetelőnyükről a lovas rendőr.

Palercsik Sándor 2002-ben szerelt fel, és immár hetedik éve lát el lovas szolgálatot, járőrlova, Velence nemrégiben ment nyugdíjba.

– A nyugdíjazást követően van lehetőség arra, hogy a lovas megvásárolja a lovat. Jelen pillanatban a kollégám és én is megvásároltuk a saját lovainkat. Velence olyan, mint egy családi kedvenc otthon. Az állat szolgálat ideje alatt teljesen hozzánő az emberhez, már kis mozdulataiból tudjuk, ha valami baja van. Ha a lovak felfigyelnek valamire, akkor már nekünk is keresni kell. Ő sokkal hamarabb észreveszi, ha valamilyen akadály van előttünk, vagy egy ember jön velünk szembe, csak rá kell hagyatkoznunk – beszélt különös kapcsolatukról Sándor.

KD

Ilyen az igazi helyszínelők munkája Debrecen - A bűnügyi technikus kezdi el azokat a nyomokat is kutatni, amelyek esetleg szabad szemmel nem láthatók. A filmekből is jól ismert klasszikus technikusi munka az, amikor a látens nyomokat tesszük láthatóvá, továbbá bizonyos anyagmaradványokat a helyszínen előtesztelünk, például hogy egy pi... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA