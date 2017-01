Tízből hat hajdú-bihari fiatal vándorolna külföldre

Tízből hat hajdú-bihari középiskolás tervez külföldi munkavállalást, míg minden negyedik szeretne más országban (is) tanulni. Egy olyan országos felmérés adatai mutatják ezt, mely készítése során nyolc megye fiataljai között hajdú-bihariakat is megkérdeztek. Mint a teljes egészében a Debreceni Szemlében olvasható – Mikó Eszter által írt – anyagból kiderül, országosan még valamivel több is azoknak a középiskolásoknak a száma, akik idegen országba mennének dolgozni.

Nincsenek pontos adatok

Egy 2016. első negyedévében végzett kutatás a középiskolában tanulók migrációs szándékát, okát, illetve tervezett kiutazási célországaikat vizsgálta. A rendszerváltozás óta az országot elhagyóknak nincs bejelentési kötelezettsége és a kilépőket sem fűzi ehhez semmilyen érdek. Emiatt a magyar statisztikai hivatal adatai egy, a népességregiszteren alapuló kivándorlási statisztikán alapulnak, amely a távozók számát folyamatosan alulbecsüli. A kivándorlási hajlam 2008-ban kezdett jelentősen növekedni – olvasható az anyagban.

A magyar kivándorlók mind a két nemnél elsősorban a 25–29 éves korosztályba tartoznak; a KSH adatai alapján a 44 százalékuk 30 év alatti, 75 százalékuk pedig még nem töltötte be a 40. életévét. Egy 2013-ban végzett kutatás szerint közöttük magas az érettségivel, a felsőfokú képesítéssel vagy a diplomával rendelkezők aránya.

Európán belül elsődleges célországuk (ahogyan a történelem során mindig is) Németország volt, ezt Ausztria követi, s mára e kettő mellett az Egyesült Királyság is kiemelkedő célponttá vált. Amíg 2008-ban a német statisztikai hivatal még csupán 60 ezer magyar állampolgárt tartott nyilván, 2015-re a számuk 176 ezer főre növekedett. Az Egyesült Királyság népszámlálási adatai szerint míg 2008-ban közel 30 ezer magyar élt ott, 2013-ban több mint 70 ezer (majd ez a szám tovább növekedett).

Tanulni is mennének

A kérdőíves felmérésbe mintegy 1300 tanulót vontak be. A megyénkbeli válaszadók közül 84 fő gimnáziumban, 2 fő két tanítási nyelvű gimnáziumban vagy szakközépiskolában, 88 fő szakközépiskolában, 1 fő szakmunkásképzőben tanul, ez az arány megegyezik az országos mintával.

Utóbbi alapján a középiskolások körében alacsony, mindössze 29 százalék a külföldi tanulmányokat tervezők száma (Hajdú-Biharban 25,4 százalék). Tizenhat százalékuk már konkrét lépéseket tett a kiutazásért, 35 százalék már érdeklődött a külföldi tanulmányok lehetősége iránt. Ehhez képest nálunk jelentős eltérés tapasztalható, itt csupán 10 százalék tett már konkrét lépéseket.

A külföldi tanulmányok folytatásának a legfőbb oka a nyelvtanulási szándék. Jelentős azonban azok száma, akik a jövőben kint szeretnének élni vagy dolgozni és ezért kívánnak külföldön tanulni, míg mások kalandvágyból tennék ezt. Magas volt azok aránya, akik úgy látják, hogy kint magasabb az oktatás színvonala vagy itthon nincs olyan képzés, amit szeretnének. Az okok közt megjelent még a kinti ingyenes oktatás, a tapasztalatszerzés lehetősége, a gyakorlatiasabb képzés.

Bizonytalan időre

Az országos válaszadók több mint kétharmada (64 százalék) ugyanakkor munkavállalási szándékkal tervezi, hogy a jövőben külföldre megy, ami jelentősen magasabb a külföldi tanulmányokat tervezőknél. A Hajdú-Bihar megyei válaszadók 58,8 százaléka tervezi a jövőbeni külföldi munkát. Jelentős részük a kevés hazai munkalehetőséget, a bizonytalan álláshelyeket, a nyelvtanulási szándékot és a kalandvágyat jelölte meg a külföldi munkavégzésre vonatkozó terve okának.

Az országos válaszadók fele még nem tudja, hogy mennyi időre menne ki külföldre dolgozni, 16 százalékuk végleg kint kíván maradni. A Hajdú-Bihar megyei diákok közt 58 és 14 százalék ez az arány.

Középiskolásaink 32 százaléka barátokkal, 34 százalék a családjával, 15 százalék ismerősökkel, 19 százalékuk egyedül menne ki.

A kint dolgozni vágyók országosan és megyei szinten elsősorban az Egyesült Királyságba, Németországba és az USA-ba mennének.

HBN–SzT

Terrorveszély

Országosan a válaszadók negyede nyilatkozott úgy, hogy kivándorlási szándékát befolyásolja a terrorveszély, míg Hajdú-Bihar megyében ez 43 százalék (itt a legmagasabb).

Skócia igen népszerű

A felmérés válaszadói tanulni elsősorban az Egyesült Királyságba, Németországba és az Amerikai Egyesült Államokba mennének (ebben nincs különbség az országos válaszadók és a Hajdú-Bihar megyeiek esetében). Negyedikként az országos válaszadók Ausztriát, a hajdú-bihariak (igaz csak egy „szavazatnyi” többséggel) Japánt jelölték meg. Ausztria vonzerejében nyilván szerepet játszhat közelsége Magyarország nyugati és középső részeihez, a keleti megyékben élő számára ezen tényező már nem annyira vonzó.

A megkérdezettek az Egyesült Királyságban a legtöbben az Edinburgh-i egyetemet, az Oxfordi egyetemet és több skóciai egyetemet jelöltek be kívánt felsőoktatási intézményként. Az Amerikai Egyesült Államokban a Miami-i és a New York-i egyetem, Németországban a berlini, valamint a bajorországi egyetemek mutatkoztak népszerűnek. A hajdú-bihari diákok közül egy-egy személy jelölt meg például londoni, bécsi, eindhoveni intézményt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA