Télen venne autót? Ezekre jobb, ha odafigyel

A téli időszakban a megszokottnál is szigorúbban kell ellenőrizni az eladásra kínált autókat. Az ok egyszerű: amikor Magyarországon és a környező országokban az időjárás egyre zordabbá válik, több a koccanásos baleset, és többen próbálnak kereskedőinknek olcsó és nem szakszerű módszerrel javított autókat eladni” – mondta Petr Vanecek, az AAA Auto ügyvezetője.

Kis autó, nagy kockázat

A kisebb autókban már alacsony sebesség mellett bekövetkezett balesetekben is keletkezhetnek olyan károk, amelyek első ránézésre nem tűnnek ugyan súlyosnak, de ha nem szakszerű a javítás, akkor veszélyeztetheti az utasokat a későbbiek során (például ha a biztonsági öv nem tart elég jól, vagy a futóművet nem állították be megfelelően a koccanás után, de a légzsákkal is lehetnek problémák).

A jó hír, hogy a legtöbb ilyen sérülés és hiba standardizálható és szakszerű módszerekkel felismerhető. „Mi például minden egyes autót 107 különböző paraméter szerint ellenőrzünk, sőt annak is örülünk, ha egy vevő egy autószerelő ismerősével érkezik és a kollégával közösen nézik át a vásárlásra kiszemelt autót” – tette hozzá a szakember, aki szerint a téli időszakban még inkább érdemes megbízható, ellenőrizhető múlttal rendelkező kereskedőtől autót venni.

Beszédes motorok

A szakemberek úgy fogalmaznak, hogy télen a legőszintébbek a motorok, de csalóka lehet az alváz is.

„A hideg idő, az extrém körülmények próbára teszik a motorokat is. Ha egy használt autó, minden gond nélkül indul a nulla fok alatt, mindenképpen jó jel, jó vétel lehet. A hidegben az akkumulátor és a fűtés is könnyebben tesztelhető. Az alvázat azonban sokkal tüzetesebben kell megvizsgálni, mert a rárakódott latyak sok mindent elfedhet és a féket is nehezebb tesztelni a csúszós, havas úton” – tette hozzá Petr Vanecek. A hivatalos javítóhelyeken arra figyelmeztetnek, hogy nagy esély van arra, hogy egy-egy, a havas, jeges utakon beövetkezett koccanás után sufni-tuninggal rendbe tett autót próbálnak meg ránk sózni a nem megbízható eladók.

HBN

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Dermesztő hidegben önindítózás előtt nem szabad más elektromos fogyasztókat bekapcsolni.

