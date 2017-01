Szociális tűzifa: járni jár, csak…

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázat 180 ezer embernek jelent segítséget – mondta Pogácsás Tibor államtitkár. A Naplónak nyilatkozó polgármesterek (nem vitatva a kezdeményezés létjogosultságát) arra panaszkodnak, hogy az igényelt tüzelőmennyiségnek csak a töredékét kapták meg, ráadásul sok helyen azt is csak jelentős késéssel.

A harmadát sem kaptuk meg az igényelt mennyiségnek.

Orvos Mihály

Levél az államtitkárnak

Orvos Mihály, Bagamér polgármestere azzal kezdte, hogy a harmadát se kapták meg annak a tűzifamennyiségnek, amit igényeltek (114 köbmétert kaptak, miközben 370 köbmétert kértek). – Mivel sok a szegény ember a faluban, levélben kértem további segítséget az államtitkártól, de a Belügyminisztériumból válasz még nem érkezett. Vett az önkormányzatunk saját részre 100 köbméter fát, így aki még nem kapta meg a szociális tüzelőt, annak a közösből tudunk juttatni egy keveset. A fa kétharmadát egyébként már kihordtuk, de ha krízishelyzetbe kerül valaki, nyilván segítünk rajta. Egy köbméter jut rászorulónként; ha csak egy helyen tüzelnek, akkor ez a mennyiség két-három hétre talán elég lesz – engedett betekintést megfontolásaikba a települési vezető.

Nem maradéktalanul…

Ártándra a múlt hét szombaton érkezett meg az utolsó szociálistűzifa-szállítmány, amivel azonban nem maradéktalanul elégedettek, hiszen a tavalyi 73 helyett idén télen csak 54 köbmétert kaptak. Benkő Sándor polgármester úgy fogalmazott, hogy mivel a rászorulók száma nem igazán változik, ez azt jelenti, hogy két-három hétre való szociális tüzelő jut egy-egy háztartásra.

Szitó Sándor, Biharnagybajom polgármestere is azt kifogásolja, hogy nagyjából a kétharmadát kapták meg annak a tűzifamennyiségnek, amennyit igényeltek. „Az elbírálás megtörtént, a kiszállítás folyamatban van. Az a helyzet, hogy idén mintegy száz kérelmezővel kevesebb jut szociális tűzifához, mint tavaly. Fél köbmétert tudunk adni fejenként, ennél kevesebbnek nem lenne értelme; ez egy átlagos háztartásban így is legfeljebb egy-két hétre lesz elég. Aki korábban segítségért fordult hozzánk, azt a falu tartalékából kisegítettük, hiszen senki nem fagyhat meg azért, mert még nem kapta meg a szociális tüzelőjét” – mondta határozottan.

Sok pénz lenne idehozatni és a tanyákra kijuttatni a fát.

Vincze Andrásné

Már meg se lepődik

Monostorpályi polgármestere azon már meg se lepődött, hogy kevesebb tüzelőt kaptak, mint amennyit igényeltek, hiszen ez évről évre így van. Szabó József beszámolója szerint a településük idén a felét kapta az igényelt mennyiségnek. – Mi barnakőszenet kértünk; diót kaptunk 25 kilós zsákos kiszerelésben. 85 tonna érkezett, 250 kilót kap mindenki, így összesen 338 család juthat hozzá (mivel saját pénzből is vettünk még szenet). Egy-egy család 2-4 hétig ennyiből elboldogulhat – mondta, hangsúlyozva, hogy akinek köztartozása van, csak azt követően kaphat szociális tüzelőt, ha az elmaradását kiegyenlítette. Ezért az utolsó 15-20 igénylő addig nem kaphatja meg a szociális tüzelőjét, amíg nem rendezte a restanciáját. Aki nem fizet, annak a szociális tüzelője másé lesz.

Vincze Andrásné, Hortobágy polgármestere: – Mi az idén sem pályáztunk szociális tüzelőre, mert óriási költség lenne idehozatni, illetve a tanyákra kijuttatni a fát. Mivel tagolt település vagyunk, óriási távolságokkal, az önkormányzat úgy döntött, hogy abból a pénzből, amit a szállításra költenénk, saját magunk veszünk akác-, kőris- és meggyfát, amit szociális tüzelőként osztunk ki. Rászorulóként 5 mázsa fa jut mindenkinek, ami néhány hétre biztosan megoldja a problémájukat. Egyébként nagyon nehéz beszerezni a fát, hiszen pontosan a szociális tűzifaprogram hatalmas mennyiségeket szív fel a piacról. Mi egyébként keményfát vettünk a rászorulóinknak.

– Petneházi Attila –

Kevesebb lett a falopás

A Hajdúhadházi Erdőbirtokossági Társulat tagjai (a rend­őr­séggel, a polgárőrséggel és a mezőőrökkel karöltve) hosszú évek óta próbálnak küzdeni a telente megszaporodó falopások ellen, s úgy tűnik, erőfeszítésük nem is hiábavaló. Varga László, a társulat elnöke a Napló érdeklődésére kiemelte a hajdúhadházi rend­őrkapitány és beosztottai hozzáállását a közös munkához. Dobó Dénes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense is megerősítette, hogy radikálisan csökkent a Hajdúhadház környéki erdőkben a falopások száma. „Egyre több a tettenérés, a szankciókkal a törvényes kereteken belül a kollégáink elmennek a falig, és az egyenruhások mellett már civil ruhás nyomozók is felügyelik az erdő csendjét” – mondta el Dobó Dénes.

