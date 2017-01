Roma bokszolók lehetnek a ring királyai

A roma származású gyermekek számára még mindig óriási lehetőséget nyújt a kitörésre az ökölvívás, állítja Salánki László, a DVSC bunyósainak vezetőedzője, aki korábban versenyzőként püfölte a bokszzsákot, ezt követően pedig immár több mint tíz éve dolgozik hajdúhadházi fiatalokkal.

Nemcsak létszámban, de sikerességben is élen járnak a hadháziak.

Salánki László

Hadházi múlt

– A kilencvenes években egészen más volt a helyzet, mint napjainkban, anno örültünk, ha edzésre járhattunk. Felnőtt és korosztályos válogatott öklözők készültek a teremben, Matolcsi Józsefre és Nagy „Hóhér” Józsefre igazi példaképként tekintettünk – nyúlt vissza a múltba Salánki László, aki Hadházon sajátította el az ökölvívás alapjait, többek között országos bajnoki bronz­érmes lett ifjúsági korosztályban. A bunyós 1993-ban kezdte, majd 2001-ben felhagyott a pályafutásával, de a teremben maradt, s amiben tudott, segített a versenyzőknek. Annyira nem szakadt el a sportágtól, hogy edzői képesítést szerzett, így már hivatalosan is dolgozhatott. Az edzői karrierje szépen alakult, eleinte lakóhelyén tanította a fiatalságot, majd a DVSC kötelékébe került, de továbbra is a hajdúhadházi bunyósokat készítette fel. Az újabb fordulópont tavaly jött el az életében, amikor a DVSC vezetőedzője lett, s így nemcsak a hadházi, hanem a debreceni öklözőket is trenírozza.

Nehéz a toborzás

Salánki László elmondta, jelenleg a DVSC bokszcsapatának gerincét a hadházi különítmény adja, ahol 35-en sportolnak, Debrecenben is közel harmincan, míg a konyári körzetben tízen húznak kesztyűt a klub színeiben. Nemcsak létszámban, de sikerességben is élen járnak a hadháziak, akik a különböző korosztályos viadalokról rendre fényes érmekkel térhetnek haza. Mindennek ellenére, nem könnyű feladat napjainkban sikeres bunyóst nevelni.

– Ha csak a hadháziakat veszem alapul, akkor fele annyian járnak edzésekre, mint az én fiatalkoromban. Pedig az akkori körülmények még közelében sem járnak azokhoz a feltételekhez, amelyek között most dolgozunk. A boksztermünk több mint ideális, minden felszerelést biztosítunk a srácoknak, ráadásul tagdíjat sem kell fizetniük. És még így is rettentő nehéz becsalogatni a gyerekeket a terembe. Ennek több oka is van. A modern sportágak, mint például az MMA és a K–1 a fiatalok körében menőbbek a boksznál, ráadásul vannak olyan csapatjátékok, ahol hamar fizetéshez juthatnak a tehetségesebbek, s ez nagyon vonzó sokak számára. Mindennek ellenére a bunyó még így is kitörési pontot jelenthet sokak számára. Nem titok, a hadházi bokszoló srácok túlnyomó többsége roma származású, de ez nemcsak nálunk van így, országosan is ez a helyzet. Hogy miért alakult ez így? Talán azért, mert egy roma gyerek nem tud annyira „urizálni”, mint a többiek, nekik nem telik például X-Boxra, így számukra a boksz marad lehetőségként a kikapcsolódásra.

Vérükben van

A hadházi szakember elárulta, a roma gyerekek igazi tehetségnek számítanak, minden adottságuk megvan ahhoz, hogy remek élversenyzők legyenek, viszont sokakból hiányzik a hosszú távú kitartás.

– Nagyon sok minden a vérükben van, ami a segítségükre lehet a bokszban, ilyen például a ritmusérzék, a tempó, a lazaság. Talán sokan meglepődnek, de ki kell emelnem, hogy nagyon jó edzésmunkájuk van. Ellenben a hosszú távú kitartásuk nagyon gyenge, sokan fel sem fogják, mekkora lehetőség van a kezeikben, s egyik napról a másikra felhagynak a sporttal. Sok esetben előfordul, hogy a csajozás áll a háttérben. Bevallom, a tehetségesebbeket kétszer-háromszor még próbálom meggyőzni, de utána én is feladom a küzdelmet. Az a szerencsés, amikor a fiúk rájönnek, hogy a két dolgot lehet egymás mellett is csinálni, de az is megtörtént, hogy valakinek a karrierjébe került egy szerelmi viszony – fogalmazott a 37 esztendős tréner, majd hozzátette, azért akadnak más gondok is. – Volt olyan, a srác úgy jött a délutáni edzésre, hogy aznap még nem evett. Természetesen segítettünk rajta, de így nehéz az ökölvívásra összpontosítani.

Fontos a tanulás is

Salánki László beszélt arról is, mennyire kell keménykezűnek lennie az edzéseken. – Ezek a fiatalok olyanok, ha nagyon szigorú vagy velük, akkor csak azért sem csinálják azt, amit kérsz tőlük. De az sem megoldás, ha nagyon baráti vagy, mert akkor elszemtelenkednek. Éppen ezért kell megtalálni egy köztes megoldást. Bár szigorúnak vallom magam, mégis elfogadnak. Nagyon sokat beszélgetek velük négyszemközt, mert úgy tapasztaltam, ezzel többet érhetek el náluk. Az sem véletlen, hogy nem az edzői szobában, hanem az öltözőben, velük együtt készülök a tréningekre – árulta el a 11 éves szakmai múlttal rendelkező bokszedző, aki szerint a tanulás is nagyon fontos a sportolóik életében.

– Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulásra ösztönözzük őket. Azon vagyunk, hogy minden sportolónknak legalább egy szakmája legyen. Szeretném kiemelni Bernáth Attila esetét, akit fegyelmezetlensége miatt kirúgtak az általános iskola 7. osztályából. Ezután átbeszéltük vele a dolgokat, s egészen más fordulatot vett az élete. Sikerült elintéznünk, hogy a másik suli átvegye, ahol az addig bukdácsoló gyerek elvégezte az általánost, majd felvételt nyert a debreceni Euro Szakközépiskolába. Most ott tartunk, olyan jól tanul, hogy ösztöndíjas lett, s emellett a magyar boksz egyik legnagyobb reménysége! Attila 17 esztendősen idén debütál a Bocskai-emlékversenyen. Az Attila és a hozzá hasonló srácok példaképek lehetnek a többi roma származású gyerek számára!

HBN–Boros Norbert

