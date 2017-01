Piruettező gyalogosok a debreceni járdákon – Ha megvan a baj, perelhetik is a hanyag tulajdonost

A hétvége előbb esős, később ismét havas, fagyos időjárása után szokatlan helyzet alakult ki a hét első munkanapján a megyeszékhelyen. Miközben a forgalmas közutak többségét letakarították, felszórták, így egész jól lehetett autóval azokon haladni, addig a járdák jelentős részét 1-2 centiméter vastag jégréteg fedte. A nem megfelelő talpú bakancsban, csizmában gyaloglók és az idősek nagy része ezeken a fel nem szórt, le nem takarított részeken csak nagyon lassan, csúszkálva mert, tudott közlekedni. A mentők illetékese szerint ennek ellenére az emberek többsége óvatos volt, nem történt a szokásosnál több végtagsérülés.

Az eljegesedett járdákkal kapcsolatban Domokos Csilla, az AKSD szóvivője elmondta: az önkormányzat utoljára vasárnap hajnalban adott megrendelést nekik a tömegközlekedési megállóhelyek és a belvárosi körgyűrűn belüli közterületi járdák, gyalogátkelőhelyek só-homok keverékkel történő felszórására. (A díszburkolatos részekre homokot hintettek.)

A munkát 11 gépjárművel és 17 munkatárssal végezték és vasárnap délután fél 2-re befejezték, azóta nem foglalkoznak ezzel.

Tőzsér Gyula, a Debreceni Közterület-felügyelet hatósági osztályának vezetője hangsúlyozta: most is az ingatlantulajdonos kötelessége a háza, telke előtti járda hó- és jégmentesen tartása. Ez a társasházakra is vonatkozik. Amennyiben ennek valaki nem tesz eleget, és az ott elcsúszó járókelő eltöri a kezét, lábát, polgári pert indíthat a mulasztó tulajdonos ellen. A közterület-felügyelők ezen a télen eddig több mint 90 esetben figyelmeztették az érintetteket erre. Büntetést nem alkalmaznak.

