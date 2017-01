Olvasói levél: Kultúr-túra

Beismerés, önbírálat, sajnos, nem hangzik el – pedig az vinné előre a társadalmat a megbékélés, a kulturált, építőjellegű párbeszéd és közeledés irányába. A trükk, miszerint: a látszatot és a valóságot össze lehet keverni – mindig kéznél van, sikeresen bevethető.

A politikai kultúra és nyelvezete, néha, a minősíthetetlen érték alá züllik: egy kíméletlen szellemi és nyelvi (polgár)háború kellős közepében vagyunk. Ez viszont befolyásolja a mindennapi közérzetet; veszélyezteti a nyugodt, értelmes együttműködést. Az egyoldalú és hamis „beidegződés”, az előítélet a táptalaja a mesterségesen szított ellentéteknek. (Az úgynevezett ellensúlyok és az ellenzék: nem ugyanaz!)

Nincs egységes nyelv és hajlam (politikai akarat!?) a valóság el- és kimondására, pedig: alanyi jogon jár a tisztességes tájékoztatás és informálás. Sokan, váltig azt szajkózzák, hogy az ellenzéknek mindenben és mindig az a teendője, hogy ellentmondjon. Ami logikusnak tűnhet, de egyáltalán nem biztos, hogy helyes. Azok, akik úgymond demokráciát hiányolnak, féltenek és véde(né)nek: rátámadnak mások rendezvényeire – persze a kulturáltságra, az emberbaráti szeretetre semmit sem adva! Az, meg egyenesen kegyeletsértő és minősíthetetlen, amikor egyeseknek a nemzeti ünnepeken „jut eszükbe” tüntetni! Annak is kevés köze van a kulturált magatartáshoz, eljáráshoz – amikor tanintézményeket, tanulókat(!) vonnak be – zsarolási szándékkal – a célok eléréséhez.

Nincs szándékomban védelmezni senkit és semmit, de azért, hogy a tanulók nem tudnak írni(helyesen), olvasni (szöveget érteni), számolni; meg hogy nem szeretnek (nem tudnak!) tanulni; fogalmazni és, hogy szókincshiányban szenvednek: nem a kormányok a felelősek. Azért viszont igen, hogy a magyar életminőséget; magát a kultúrát és kulturáltságot veszélyezteti az idegen érdekek gátlástalan beáramoltatása, sőt reklámozása – akár divat által is; illetve azért is, hogy az országba egyre erőszakosabban tör be az idegen kultúra és „szemét”.

A Kárpát-medencében igen súlyos a helyzet – hisz, többszörös veszélyek leselkednek a magyar nyelvre és kultúrára, de a felekezeti tanintézmények életben maradására is. (Nagyvárad, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Beszterce, stb.) Kitartó és hősies küzdelmet vállalnak és folytatnak nemzettársaink érdekében: Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (keresztszülő mozgalom); Szórvány Kollégium-Szamosújvár (csaknem ötszáz diák); Bethlen Gábor Kollégium-Nagyenyed (több, mint hétszáz fő); Válaszúti Kallós Alapítvány; Böjte Csaba által fémjelzett iskola-otthon hálózat; Selye János Egyetem-Révkomárom; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Beregszász; Budakeszi Kultúra Alapítvány; Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum-Gyimesfelsőlok (Berszán Lajos atya); Nagydobronyi Kollégium (magyar nyelvű szakképzés!); Vasárnapi Iskola Alapítvány; A Rákóczi Szövetség, amely felkarolja mind a kárpátaljai, mind a világban szétszórtan élő magyarokat; Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, stb.

Annak ellenére, hogy a Vatikán, a tavalyi jubileumi szent évet az elesettek, a segítségre szorulók; az „irgalmasság” évének nevezte: nem történt változás a magyar katolikus papok kinevezését illetően a hitük és nyelvük használatától elzárt moldvai katolikus magyarok számára. Annak idején II. János Pál sem látogat(hat)ta meg a magyarlakta katolikus helyeket; tavaly meg, Ferenc pápa úgy kapott meghívást a román rendezvényekre, hogy kimondottan csak a nemzetállam által kijelölt helyeket látogathatja meg. Tehát: a Szent Szék ezúttal sem állt ki nyíltan és határozottan a saját katolikus híveiért, iskoláiért – azaz a moldvai katolikusság anyanyelvi pasztorizációjáért.

Mástól nem várva segítséget: a végvár szerepet vállaló egyházak áldásos tevékenységével párhuzamosan, egy „Vándorszínház”-mozgalom indulhatna el – így segítve a szellemi felfrissülést; a kapcsolat-kiépítést; az elszigetelődés veszélyének csökkentését; a kultúra, a művelődés közkinccsé segítését; a magyarságtudat életben tartását.

Egy „Falugondnok”- rendszer megszervezése, kiépítése segíthetné az önbecsülés,az önértékelés, az önbizalom fellángolását. Igen nemes feladatot láthatnának el az egyházi főiskolák diákjai, ha nagyobb részt vállal(hat)nának a „falumunkában”; a nagyvárosi misszióban; a szórvány misszióban – egyben a szórványifjúság felkarolásában. Ez az év a reformáció éve – nagy kérdés: az „elformátlanodottat” meg lehet-e reformálni vagy érdemesebb, ésszerűbb az újrakezdés?!

– Hutzler Vilmos, Debrecen –

