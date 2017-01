Olimpiát a népnek?

Ahhoz, hogy erről a kérdésről valóban népszavazás legyen Budapesten, 30 nap alatt 138 ezer aláírást kell összegyűjteni. Az olimpia az emberiség egyik legjobb találmánya. Az ókorban a nagy sportverseny idejére még a háborúkat is beszüntették. Ma is így, a sportpályákon kellene rendezni a népek közötti konfliktusokat. Tudom, ez illúzió, de azért mégis… Visszatérve a népszavazásra, maximálisan egyetértek vele. Ha rajtam múlna, az ország szinte minden fontos dolgáról ilyen módon kérném ki a polgárok véleményét. Azt viszont nem értem, hogy miért csak a budapestiek aláírásával lehet most ilyen népszavazást kezdeményezni, miközben a csillagászati költségek az ország valamennyi lakóját terhelnék. Akárcsak a még meg sem kapott rendezést megelőző tanulmányokra máris elköltött milliárdok.

– Orosz Csaba –

