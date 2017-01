Nem mindenki örül a rendelők költöztetésének

Megoszlik a betegek véleménye arról, jó-e, hogy csütörtökön és pénteken a nagy­erdei Lisznyai utcai orvosi rendelőket, az oda körülbelül 300-400 méterre található Hadházi útra költöztetik. A Lisznyai utcai négy háziorvosi körzethez összesen körülbelül 5-6 ezer lakos tartozik. Információink szerint egy részük az elmúlt két hónapban összesen 400-500 a költözés átgondolását kérő aláírást gyűjtött össze, de azokat érdekes módon senki nem továbbította az ingatlantulajdonos önkormányzatnak. A mostani félresikerült akció mögött minden bizonnyal az húzódott meg, hogy két-három éve állítólag egy ugyanilyen kezdeményezés eredményre vezetett, a város akkor elállt a tervtől.

– Nem tartom helyesnek, hogy elköltöztetik a rendelőket, mert jól bevált, megszokott hely ez. Aláírnám a tiltakozó ívet, mert itt például kényelmesen lehet parkírozni, ott nem nagyon van hely – fogalmazott Erdei István.

Szalontai Alajosné szerint minden bizonnyal a nagyon értékes telek is közrejátszott abban, hogy nem az épület felújítása, hanem az elköltöztetése mellett döntöttek. – Nyilván nagy társasházat építenek ide – jelentette ki. – Mivel a Nagyerdei körutat és a Hadházi utat összekötő Martinovics utcáról járok ide, nekem nem lesz rosszabb, ha a Hadházira kell menni. Villamossal, 23-as busszal is át lehet oda jutni. Szerintem ha egy újba is lehet költözni, butaság lenne a régit felújítani – mondta egy név nélkül nyilatkozó idősebb nő.

Sokba került volna felújítani

Vass Ilona úgy vélte, hogy az új épületben minden bizonnyal modernebb körülmények közzé kerülnek a betegek, aminek örülni lehet. Neki egy kicsivel közelebb is lesz a másik hely. Ő az aláírásgyűjtésről nem hallott.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a Hadházi út 7-9. szám alatti épületben hétfőtől működő rendelők korszerűbbek és akadálymentesítettek. A Lisznyai utcai épület felújítása túlságosan sokba került volna.

Ház a saroktelken

A decemberi közgyűlés döntése értelmében a megüresedő Lisznyai utca 6. szám alatti ingatlant nyilvános pályázat útján értékesítette az önkormányzat. A képviselők két ajánlat közül választottak. Az egyik pályázó 71 millió forintot, a másik 110 millió forintot kínált. A közgyűlés a magasabb ajánlatot fogadta el. A vevő két éven belül családi házat kíván oda építeni.

