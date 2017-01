Majd a vihar után

Ha így van, akkor ezek az emberek most azt várják tőle, hogy képes lesz megváltoztatni a világot abban az értelemben, ahogyan ők most nem szeretik. Ha amerikaiak, jó hír számukra, hogy az elnökük az első hírek szerint már hétfőn nekilát a világmegváltásnak, kezdő lépésként általános adócsökkentéssel, amivel valószínűleg nem fog túl sok ellenséget szerezni. Ha nem amcsik, kissé lelombozhatta őket Trump, aki most úgy tűnik, az Egyesült Államok „megjavításán” túl nem vágyik más kalandra, értsd, ami nem vegytiszta amerikai érdek, az tulajdonképpen nincs.

Mint magyart, elsősorban az érdekel, hogy mit tervez en bloc a globális biztonsággal. Az USA egyedüli világhatalmi vetélytársa Kína, és Trump mintha rá is lenne feszülve erre a meccsre. De a kínai érdekérvényesítés nyesegetése, féken tartása tényleg olyan fontos, hogy szemlehunyva összeálljon a oroszokkal? Nem hinném. Ha mégis, úgy a legrövidebb idő is nagyon hosszúnak fog tűnni egy ilyen méretes zabszemmel a fenekünkben.

Sosem látható előre egy világtrend megváltozásának pontos ideje, de aki a maga területén figyelmesen él, érzékelheti: ahol a feszültségek egy irányba tartanak, ott előbb-utóbb leszakad az ég. Aztán, ha a mennydörgés végigfut a tájon, kiderül, mi marad állva a vihar után.

– Ratalics László –

