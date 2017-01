“Liberális tudósnak ott nincs helye” – mondta Kölcsey, és visszautasította a debreceni katedrát

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Csekén a Himnusz megírását, mely napot 1989. óta a magyar kultúra napjaként tartjuk számon. Ebből az alkalomból pénteken ünnepséget rendeztek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen ahol dr. Vitéz Ferenc költő, író, szerkesztő, az intézmény főiskolai docense, a Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézet vezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy Kölcsey a Himnusz írása közben egyrészt a nemzethalált vizionálta, másrészt a népdalokban a nemzeti hagyományok gyökereit kereste.

Szűkös szellemi horizont

Kölcsey Ferenc Debrecenben töltött idejéről levelei alapján azt mondta az előadó, hogy Kölcseyt zavarta a „szellemi horizont szűkössége, az önálló gondolkodás tilalma”. Egy Debrecenben felajánlott katedrát 1811-ben azért nem fogadott el, mert szavai szerint „liberális tudósnak ott nincs helye.” Ám tetszett neki a hatalmas könyvtár, itt vetette meg műveltségének alapjait, ismerte a filozófiát, a francia felvilágosodást, klasszikus paródiákat írt és görögül olvasott. Debrecenben a szigorú kálvinista szellem találkozott a külföldi egyetemekről hazatérők korszerű műveltségével. A debreceni kálvinizmus pedig rendkívül erős magyarságtudattal társult – fogalmazott Vitéz Ferenc.

Fotó: Molnár Péter

– Kölcsey úgy vélte, hogy a magyarság fő vétke a hazaszeretet hiánya. Ezért nemcsak áldásra, hanem szánalomra is méltó is a nemzet. Ezért hagyta meg erkölcsi végrendeletében az Isten és hazaszeretet mellett a ma is aktuális folyamatos tanulás és tudásátadás erkölcsi parancsát – jelentette ki előadása végén.

A rendezvény után a Református Kollégium Gimnáziuma előtt megkoszorúzták Kölcsey Ferenc szobrát és emléktábláját.

HBN-OCs

Hajdú-Bihar – Megyeszerte programok sokaságával készülnek a magyar kultúra napjára.

Létavértes – A Magyar Kultúra Napjának előestéjén – szombaton – immáron negyedik alkalommal rendezi meg Létavértes a Határmenti Néptánctalálkozót.

Debrecen – A magyar kultúra napja alkalmából gazdag programkínálattal készülnek a Debreceni Művelődési Központ közösségi házaiban – közölte az MTI-vel az intézményi kommunikátor.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA