Napló-kerekasztal: új trendek jelentek meg az autógyártásban is

A Napló rendszeresen szervez rendhagyó szakmai kerekasztal-beszélgetést a szerkesztőségben, különböző szakterületeket érintve. Volt már téma az építőipar, a mezőgazdaság, legutóbb pedig az autóipar, autókereskedelem aktuális helyzetét jártuk körül meghívott vendégeinkkel.

Nagyobb, gyorsabb

Kezdeményezésünkkel alkalmat teremtünk arra, hogy a szakmában érintett, ismert és elismert szakemberek kötetlen formában osszák meg gondolataikat, mondják el véleményüket. Így történt ez most is, és szót ejtettünk többek között az új autók eladási adatairól, a megyei autópiaci körképről, az értékesítési módokról, a márkakereskedések fejlesztési lehetőségeiről, a szervizelési gyakorlatról és szokásokról, munkaerőgondokról, az autóipar technikai trendjeiről, új technológiák megjelenéséről, az autózási szokások várható változásáról. Abban talán olvasóink egyetértenek, hogy kétféle ember létezik: az egyik közvetlenül autóvásárlás előtt áll, a másik pedig kicsit távolabb ugyan, de tervezi. Ugyanis a lakhatás kérdése után többek között a közlekedést is meg kell oldani, ebben adunk segítséget autós oldalainkkal. Életünk minden területén gyorsulásról, technikai fejlődésről beszélünk, ez hatványozottan jelenik meg az autógyártás területén is. Mára az egyes gyártók modelljei nem 9-10, hanem 4-5 évente követik egymást. A piacnak is nagyobb pezsgést ad, hogy sokkal sűrűbben érkeznek új autók.

Jól megfigyelhető trend az is, hogy az autók mérete és tömege folyamatosan nő. Sokan megkedvelték az úgynevezett városi terepjárókat; mára a korábban megszokott kategóriák egy lépcsőfokkal elcsúsztak, amihez erősebb, de alacsonyabb fogyasztású motorokat kellett tervezni. Évek múlva pedig már nem is lesz olyan gyártó, amely ne kínálna valamilyen hibrid járművet.

HBN

