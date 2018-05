Napló-kerekasztal: milyen autót keres a vevő?

Szakértőink tapasztalata szerint működik a márkahűség, amikor valaki vásárlási szándékkal látogat el egy autókereskedésbe. Ifj. Ujhelyi István szerint ugyanis ha valaki korábban már megtalálta a számítását egy adott autóban, megtanulta és megismerte annak kezelését, akkor ismét azt választja. Szeifert Zsolt szerint a második autót a szerviz adja el a vásárlóknak, mert aki elégedett volt az ottani munkával, fogadtatással és törődéssel, visszatér.

Típustestvérek?

Sokan ragaszkodnak egy-egy márkához. De olyan is előfordul, hogy egyes típusok testvérharcot vívnak egymással. Ilyen a Vagép Ford KIA cee’d-je és Ujhelyiék Hyundai i30u-ja, amely húzómárka, kétszer annyit adnak el belőle, mint tavaly. A mindennapi családi használatra alkalmas dél-koreai autók műszakilag szoros rokonságban álló modellek. A növekvő vevői igényeknek mindkét gyártó igyekszik megfelelni, így a korábban csak a felsőbb kategóriákban megszokott tartozékok közül sok minden elérhető bennük, de barátibb áron. Ifj. Ujhelyi István rávilágított, hogy az autó mára az önmegvalósítás eszközévé vált egyeseknél.

Szép vagy jó is?

– Sokan előtérbe helyezik a dizájnt a praktikummal szemben, meglepően sokat adunk el az ötszemélyes, magasépítésű, „városi terepjárószerű” autókból, amelyek optikailag megnyerők, hiszen hihetetlen színekben kaphatók. Van olyan vásárló, akire észérvekkel lehet hatni, aki megnézi a csomagtér méretét… És van, aki a külsőre, a szépségre figyel.

Egy biztos, nincs ­rossz új autó, hiszen már mind eljutott oda, hogy megfelelő garanciát ad évben vagy futott kilométerben kifejezve.”

Egy kis nosztalgia: amikor hosszas előkészületek után visszatért Magyarországra a Lada, nagy volt az érdeklődés. Előkerültek ugyanis azok a kisebb pénzű emberek, akik saját tapasztalatból vagy szüleik, nagyszüleik elbeszéléseiből köteleződtek el a régi utcaképet meghatározó márkánál. Őket nem lehetett volna lebeszélni erről a típusról, persze nem is akarták – emlékeztetett ifj. Ujhelyi István.

A mi autónk

A Suzuki is ráérzett arra, hogy az emberek picit szeretnek többet mutatni, többnek látszani attól, amik. Megalkotta a Vitarát, amelyből nem lehet eleget rendelni, van, hogy várni kell rá, mint régen…

– Jó ár, jó konstrukció, megnyerő külső, épp az a magas­építés, ami most divatos; nem csodáljuk, hogy akár 3-6 hónapot is várnak rá – fogalmazott Vass Sándor. A Stop Autóház értékesítési vezetője elmondta, hogy sokat adnak el belőle, kedvező az ára is. Általánosságban sem panaszkodnak: ugyan 10 éve akár 1600 autót is eladtak évente, a válság idején ez a szám 20 volt, idén pedig már 200 autójuk gazdára talált.

