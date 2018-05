Napló-kerekasztal: a biztonságunk nagyon fontos, amikor döntünk

Nyugodtak lehetünk: Európa a világon a legszigorúbb előírásokat alkalmazza a forgalomba helyezett új autókkal kapcsolatban. Ezeknek az előírásoknak minden márkának meg kell felelnie.

A márkák között is vannak elsők: a Mercedes például a világon a legtöbb tesztet hajtja végre, hogy kiderüljön, egy-egy ütközés során mit bír, mivé válik autó és utasa.

Ifj. Ujhelyi István elmondta, hogy a biztonság mellett a telematika (az intelligens elektronika alkalmazása) is lényeges. – A mai világban szeretünk online lenni, s ez az autóban is így van. S bár jómagam sokszor elképedek, hogy miket tapasztalok a forgalomban közlekedve – amikor valaki mobilozik és közösségi oldalt használ –, s fogalmam sincs, hogyan tudnak így figyelni, tény, hogy a gyártók figyelnek a különféle új tartozékok elhelyezésére is az utastérben. Ilyen a vezeték nélküli töltő vagy a telefontükrözés, ami az okostelefon-funkciók autókijelzőn való megjelenítését jelenti – mondta a szakember.

Akar autót?

Arról is párbeszéd bontakozott ki vendégeink között, hogy akarnak-e a mai huszon­évesek saját autót. Sokuk nem, és egyébként az autók idejük 95 százalékát kihasználatlanul töltik. Az egyre népszerűbb közösségi autómegosztás lehetővé teszi, hogy autóinkat megosszuk egymással amikor épp nincs rájuk szükségünk, és ezáltal hatékonyabban hasznosítsuk őket.

HBN

Hol vannak a szakemberek? Debrecen - Az autószervizeket is érinti a munkaerőhiány, várják a képzett, dolgozni vágyó embereket. Napló-kerekasztal az autópiac aktuális kérdéseiről. Az Ujhelyi-Autó Kft.-nél folyamatosan 10-12 tanuló sajátítja el az autószerelési, a mechatronikai mérnöki feladatokat. Ők lennének a potenciális... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA