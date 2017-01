Kedvező év előtt a forint

Míg 2016 számunkra a várakozás időszaka volt – hogy mi lesz az elnökválasztás eredménye az Egyesült Államokban, miként változik a Fed kamatpolitikája, és hogy az EKB vajon továbbra is buzgón nyújt-e segítő kezet az euróövezet problémás országainak – most arra számítunk, hogy 2017-ben már nagyobb figyelem irányul a kockázatosabb eszközökre és a gyorsan növekvő piacok országaira, mint az előző évben.

Új ajtó nyílt ki

Magyarország számára egyúttal döntő fontosságú, hogy a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek tavaly módosították az ország besorolását spekulatív kategóriából befektetésre ajánlott kategóriába, így a magyar (forint alapú) állampapírokba történő befektetésekkel egy további ajtó nyílt ki. „Arra számítunk, hogy 2017 kedvező lesz a forint számára, a szolid gazdasági növekedésnek és a még mindig magas kereskedelmi mérlegtöbbletnek, valamint a magyar eszközök iránti növekvő keresletnek köszönhetően. A HUF/EUR árfolyam várakozásaink szerint 2017 közepén erősebb értékeken mozog majd, valószínűleg a 306 HUF/EUR szint körül” – vélekedik az AKCENTA CZ szakértője, feltéve a kérdést, hogy milyen kockázatokkal néz szembe a forint ebben az évben.

Újszerű kihívások

Leginkább olyan események lehetnek, amelyek hatására a feltörekvő piacokkal kapcsolatban kockázatkerülés lép fel; ide tartoznak a közép-európai országok is. Fontos szerepet játszhat a magyar kormány is, amennyiben olyan új intézkedéseket vezet be, amelyek elriaszthatják a külföldi befektetőket, és tőkekiáramlást okozhatnak. További kockázati tényező lehet az európai gazdaságok stabilitásának az eszkalációja. Ami a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját illeti, idén továbbra is lazának kellene maradnia, és a kamatlábbal csak váratlan negatív események esetén kellene mozognia. A jegybank valószínűleg a jövőben is nem hagyományos monetáris eszközöket fog alkalmazni a monetáris politika további lazítására, a 3 hónapos betéti eszközök használatát pedig vélhetően tovább korlátozza – így az elemzők.

HBN

