Napló: Jutalmazzuk a csupa 5-ösöket!

Reméljük idén is sok diák vitt haza csupa 5-ös bizonyítványt. Az örömben Hajdú-Bihar megye napilapja is szeretne osztozni, ezért hirdettük meg a Csupa 5-ös akciót. Ezzel azokat az általános iskolásokat kívánjuk megajándékozni, akik az egész tanévet szorgalmas tanulással töltötték, s kiemelkedő munkájuk jutalma nem is maradt el: kitűnő lett a bizonyítványuk. A kitűnő bizonyítvány mellé pedig a Naplótól a diákok ingyen belépőt kapnak a Nagyerdei Kultúrparkba, amihez nem kell mást tenniük, mint befáradni a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe, és felmutatni azon oldalt, ahol megjelent a fotójuk.

Csak digitálisan!

Arra kérjük tehát a szülőket és a gyermekeket, hogy a www.naplo.hu/csupa5 oldalra kattintva töltsenek fel egy fényképet a kitűnő bizonyítvánnyal végzett gyermekről, valamint a bizonyítványról, s töltsék ki az ott található adatlapot. A jelentkezéseket 2018. július 30-án, hétfőn éjfélig fogadjuk, a fotókból készített összeállítsokat pedig folyamatosan közöljük lapunkban. Fontos, idén már csak digitális fotókat áll módunkban elfogadni, borítékban küldött, szerkesztőségünkbe behozott képeket nem tudjuk közölni.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA