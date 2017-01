Javulhat a kivitelezés minősége

Az elmúlt évben többek között a CSOK-nak és az egyszerűsödő adminisztrációnak köszönhetően jelentősen megemelkedett a lakásépítések és felújítások száma Magyarországon és a trend 2017-ben is folytatódik.

Van benne üzlet

Ennek megfelelően egyre többen látnak jó üzletet az építőiparban, amit az is jelez, hogy közel hatodával nőtt tavaly az újonnan alapított cégek száma a szektorban. A kontármunkák visszaszorulását eredményezheti, hogy 2017-től mind az építész tervezők, mind az építőipari kivitelezők számára kötelező a felelősségbiztosítási szerződés megkötése – állítja a CIG Pannónia Biztosító. A válság időszakában tapasztalt 40 százalékos visszaesést követően az építőiparban 2013-ban és 2014-ben komoly fellendülés következett be, a kedvező trend pedig 2015-ben és 2016-ban is folytatódott. Míg korábban az uniós támogatásokból zajló beruházások hajtották az építőipart, addig idéntől a lakásépítések is jelentős részt tesznek ki a bővülésből. Előrejelzések szerint a lakásépítésben négy, a korábbiakhoz képest jó év várható, 2019-ig folyamatosan emelkedik az évente épített lakások száma.

Kötelező biztosítani

A főleg a fővárosban tapasztalható ingatlanár-robbanás mellett két kormányzati intézkedés is segíti a lakásépítések és felújítások számának gyarapodását. Az egyik, hogy a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó ingatlanoknál megszűnt az építési engedély, ezáltal egyszerű bejelentés keretében, gyorsan, egyszerűen meg lehet kezdeni az építkezést. A másik a közismert CSOK, amelynek kedvezményét igénybe véve sokan tervezik a lakásvásárlást, az építkezést. Az ingatlanpiac pezsgésével párhuzamosan nőtt azok száma is, akik ismét jó üzletet látnak az építkezésben. Tavaly 15 százalékkal nőtt az újonnan alapított építőipari vállalkozások száma a megelőző évhez képest, összesen 3110 ilyen cég alakult 2016-ban. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy a gyors pénz reményében kontárok is megjelennek a piacon. Azonban most sokkal nehezebb dolguk lesz, ugyanis 2017-től a jogszabály a lakóépület egyszerű bejelentéssel induló kivitelezéséhez a felelősségbiztosítást is feltételként írja elő mind a tervező mind pedig a kivitelező vonatkozásában.

HBN

