Jár a gondoskodás a használt autónknak is

Az autók megfelelő karbantartása üzemeltetői feladat, de a tendenciák azt mutatják, hogy sokan kizárólag probléma esetén keresik fel a szervizeket. A gépkocsink megfelelő állapotának fenntartása azonban folyamatos odafigyelést igényel, mivel így garantálható a biztonságos, környezetbarát autózás.

Saját felelősség

A felelős gépjármű-üzemeltetés minden közlekedő feladata, amennyiben nem megfelelően karbantartott autóval járunk, saját életünket és környezetünk biztonságát is veszélyeztetjük. Sokan azonban ezt nem veszik figyelembe, s a garancia-időszak lejárta után szinte kizárólag akkor fordulnak javítóműhelyekhez, ha hibát észlelnek. Ezzel jelentősen megrövidülhet gépkocsink élettartama, s minőségileg is kifogásolhatóvá válhat járművünk.

Árérzékenyek

A javítások során a hazai ügyfelek alapvetően árkérdést csinálnak a karbantartásból, s jellemzően a legolcsóbb megoldást keresik. A márkaszervizek rugalmasan reagáltak e piaci igényre, s kedvezőbb feltételek mellett szolgálják ki ügyfeleiket, így akár a 4-8 évnél idősebb autók tulajdonosainak számára is elérhetővé teszik a szolgáltatásaikat. A javítás mellett fontos szempont a felhasznált alkatrészek minősége is. Több autógyár kínál kedvező áron alkatrészeket az idős autók számára, érdemes ezeket a lehetőségeket is figyelembe venni, főképp azért, mert az eszközökre garanciát vállal a szerviz. Az idősebb autókat célzó ajánlatoknak köszönhetően egyre többen térnek vissza a márkaszervizekhez, hiszen a költséghatékonyság mellett igénylik a minőségi munkavégzést.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA