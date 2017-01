Idén Zoli bácsiról is szólt a Gabora Gála

Immáron negyedszázada rendezik meg minden év elején a salgótarjáni Gabora János által megálmodott kispályás tornát, amelyet idén a XXV. Jubileumi Nemzetközi Gabora Gála a Gyermekekért névre kereszteltek el. Az országos hírű öregfiúkviadalon rendszeresen ott van a debreceni gárda is, amely 2014-ben például meg is nyerte a versenyt, tavaly pedig csak a döntőben maradt alul a Fradival szemben.

Idén nem ment ilyen jól a cíviseknek, akik a csoportkörből nem jutottak a legjobb négy közé. Az együttes csapatvezetője, Szilágyi Zoltán, vagy ahogyan mindenki ismeri errefelé, Zoli bácsi azonban komoly elismerésben részesült, ugyanis az évek során végzett áldozatos munkájáért megkapta a Salgótarján Emlékérmet.

Főtámogató és szervező is

– Szilágyi Zoli bácsi hosszú esztendők óta rengeteget segít abban, hogy a gála sikeres legyen – mondta a Naplónak Gabora János, aki a gála résztvevőivel együtt az elmúlt huszonöt év alatt több mint hetvenkét millió forintot „focizott össze” a gyermekeknek. Ugyanis minden alkalommal a lurkók kapják meg a bevételt, óvodák, iskolák, gimnáziumok, alapítványok és gyermekkórházak. – A barátom nem csak az egykori debreceni kedvenceket hozza el Salgótarjánba, de szponzorokat is szerez és ő maga is főtámogatója az események – mondta a gála atyja.

Az öreget – igaz, még csak alig múlt hetven – mindenki ismeri a régióban, korábban a Lokinál és a DVSC-DEAC-nál tevékenykedett, azóta is tisztelik a szurkolók és a DVSC jelenlegi, illetve egykori játékosai. Jóformán nem volt olyan dolog, amit ne tudott volna megszervezni ismeretségei révén. A klubbal nagyjából három éve szakadt meg a kapcsolata. – Nem haragszunk egymásra a vezetőséggel, csak úgy látszik, ennek akkor kellett véget érnie – mondta Zoli bácsi, aki jelenleg a Debrecen öregfiúkcsapatának szervez mérkőzéseket, tornákat.

Nem érdemes kihagyni

– Ami a Gabora Gálát illeti, régről ismerem Jánost, és nagy örömömre néhány éve a debreceni öregfiúk is részt vesznek az eseményen, ahol már döntőt is játszottunk, sőt nyertünk is – folytatta Szilágyi Zoltán. – Amellett, hogy nemes célért futballoznak a srácok, azt is ki kell emelni, hogy oda mindenki barátsággal és jószándékkal érkezik. Ha valakik között voltak is sérelmek, azokat félreteszik a felek és egy remek hangulatú torna kerekedik ki évről évre, amelyet vacsorával és poharazgatással zárunk. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy legalább egyszer látogasson el a gálára, mert csodás élmény – mondta az öregfiúk vezetője.

Zoli bácsi azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tavalyi gárdából hiányoztak Sándor Tamásék, mert egyéb elfoglaltságuk volt, s idén is megtelt a csapat kerete korábban, ezért nem tudtak nekik helyet szorítani az együttesben. – De jövőre okosabban csináljuk, természetesen számítunk Tomiékra a jövőben, szívesen vesszük, ha tagjai akarnak lenni a gárdának – mondta a szervező, akitől megtudtuk, már a következő hétvégére is megvan az öregfiúk programja, szombaton Derecskén szerepelnek, a meccs után pedig birkavacsora mellett beszélik meg a történteket.

Ismerős arcok mindenütt

Valóságos sztárparádét láthatott január 7-én a salgótarjáni közönség, hiszen felsorolni is nehéz, mennyi ismert embert láthatott a parketten. A helyszínen megcsodálhatták, a teljesség igénye nélkül, Igor Nicsenko, Lipcsei Péter, Lisztes Krisztián, Vincze Ottó, Végh Zoltán, Dvéri Zsolt, Tököli Attila, Kenesei Krisztián, Kovács Zoltán, Szanyó Károly, Kovács „Kokó” István vagy Hajdu Attila játékát.

A debreceni csapat

Ulveczki Zoltán, Fekete Róbert, Nagy Szabolcs, Plókai Mihály, Kondás Elemér, Nagy Zsolt, Bencsik András, Siklósi Csaba, Csukás Zoltán, Katona Zoltán, Nagy István, Papp Zoltán, Szabó Attila

Csapatvezető: Szilágyi Zoltán

Masszőr: Szilágyi Árpád

