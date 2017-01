Hogyan lehetne igazságos az alapjövedelem? Ezt írtátok Ti!

Az alapjövedelemről szóló cikkünk (Az alapjövedelem nem okozna „munkaundort” és Jövedelem, akár feltétel nélkül?) nyomán többen megszólaltak lapunk levelezési fórumán, az Agorán.

Jónás Imrének tetszik az ötlet, úgy véli, itthon, ahol a számítások szerint 90 ezer forint lehetne a megfelelő alapjövedelem, cserében semmilyen egyéb juttatást nem kapna a polgár (csak az egészségbiztosítást), ez a rendszer kedvezőbb lenne, mint az eddigi kifizetések mindenféle jogcímen. Így a munkabérrel, nyugdíjjal együtt már megfelelőek lennének a jövedelmek, „kiegyenlítődne az alsó szegény osztály helyzete. A hajléktalanok havi 90 ezer forintból talpra tudnának állni, mert ez egy biztos havi fix jövedelmet adna. Az a gondolat, hogy bárhogyan alakul, havonta 90 ezer forint biztos jövedelemmel számolhatok, megnyugtató. Lehet, hogy sokkal jobb kedvűek lennénk” – írta.

Kategóriák

Baranyai György egy korábbi tanulmányra utal, ami szerint 3 jövedelmi kategória lenne: 25 ezer forintot kapnának a 18 év alatti gyermekek, 50 ezer forintot a többség és lenne egy 75 ezres csoport (pl. várandós nők). A fix alapjövedelem mindenkor feltételek nélkül mindenkinek járna, és a jövedelem feletti rész lehetne a fizetés vagy a nyugdíjak 50 ezer forint feletti része. Szerinte ez elsődlegesen azokon segítene, akik havi 50 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni, másodsorban pedig azoknak a munkavállalóknak, akik elvesztik az állásukat. Nem sok, de nem is az a cél, hogy ez legyen az egyetlen jövedelemforrás – hangsúlyozza, megjegyezve, az ösztönzés ugyanúgy megmarad, mert 50 ezer forintból nem lehet megélni, „állítsanak bármit a politikusaink”…

Nem ösztönözne

Jónás Imre szerint azonban, ha az alapjövedelmet levonják a munkabérből/nyugdíjból, és a felette lévő rész a fizetés/nyugdíj, akkor ez a rendszer igazságtalan lenne. „Hiszen aki dolgozik, azt nem ösztönzi munkára, mivel kevesebbet kap a munkája után, és még dolgoznia is kellene. Ha mindenki egyformán megkapja a feltétel nélküli jövedelmet, akkor arra ösztönöz, hogy egyéb forrásból még tegyek mellé, hiszen akkor olyan dolgokat is meg tudok venni, amit a másik ember nem tud megvenni, mert nem tud/vagy nem akar dolgozni. Hallottam olyat, hogy van család, amely mindenféle támogatás/nevelési/ápolási segély, stb. révén többet kap havonta, mint aki dolgozik. Az alapjövedelem rendszere ezt az igazságtalanságot is megszüntetné”.

Újratermelődik

Ábrahám László úgy véli, a rendszer akár jó is lehet, ha az emberek valóban motiváltak. De ma is küzdünk sok közmunkás munkába való visszaterelésével; ha ők megkapják ezt a jövedelmet, akkor még nehezebb lesz a helyzet, és ami a legnagyobb gond, hogy ez a réteg ma is újratermelődik, és az alapjövedelemmel még intenzívebben fog újratermelődni – írta.

A szegény réteg újratermelődése most is megvan és meg is lesz – reagált ismét Jónás Imre. Felvetett még egy szempontot: az automatizálással és robotok munkába állításával a termelékenység megtartása mellett, nem kellene annyi embernek dolgoznia, ezért kísérleteznek a Finnországi példában. Ők már tudják, hogy 20 év múlva a robottechnika miatt nem lesz annyi munkahely a napi munkaidőt pedig nem lehet végtelenségig csökkenteni, hogy legyen mindenkinek munkája. Azzal, hogy a termelés robotokkal történik, a javakat előállítják, annak ellenére, hogy kevesebben fognak dolgozni, a vásárlóerőt viszont biztosítani kell, mert ha nem lesz pénze az embereknek, nem lesz fogyasztás sem. „Egy biztos, valamilyen irányú megoldást találni kell a mélyszegénység és elöregedés veszélyeinek gazdasági értelembe vett megoldására” teszi hozzá.

