Hideget hozott az új év

Rég tapasztalt hideggel vette kezdetét a 2017-es év: január első felének középhőmérséklete 4-6 fokkal maradt el a megszokottól, éjjelente nem egyszer -15 °C alatti minimumokkal és nappal is tartós faggyal.

Sarkvidéki levegő

Már az újév első napjai is az átlagnál hidegebbet hoztak, a nappali fagypont körüli hőmérsékletek mellett éjjelente -5—-10 fokig süllyedt a hőmérők higanyszála. A jobbára magas légnyomás uralta szélcsendes, de erősen légszennyezett időszaknak egy erős hidegörvény vetett véget, mely 4-5-e táján érkezett Kelet-Magyarország térségébe. A megerősödő, és sokfelé viharossá fokozódó északias széllel a korábbinál is hidegebb, sarkvidéki levegő tódult a Kárpát-medencébe. A hideg légtömeg első hullámával kisebb csapadék is együtt járt, mely a térségben mindenütt hó formájában hullott, de 5 centiméternél vastagabb hóréteg ekkor még nem alakult ki. A vetéseknek pedig nagy szüksége lett volna a takarásra, mert a hamarosan nyugalomba jutó rendkívül hideg légtömeg hatására tovább erősödött az éjszakai lehűlés. Sokfelé csökkent -15 fok alá a napi minimum, s volt, hogy a délutáni órákban sem emelkedett -10 fok fölé a hőmérséklet. Eközben 3-6 napon át a napi középhőmérséklet is -10 fok körül alakult, ez az extrém érték az ember és a haszonállatok szervezetét is próbára teszi. A védelem nélkül telelő állományokban számolni lehet változó mértékű fagykárral, különösen az érzékenyebb repce, a későn vetett, még fejletlen őszi gabonák, valamint az eleve érzékenyebb szubtrópusi gyümölcsfajok esetében. Növényvédelmi szempontból kedvező, hogy a nagy hideg a telelő kártevőket is minden bizonnyal megtizedelte. Ugyanakkor az eljövendő tenyészidőszakra várható gradáció esélyére ez alapján nehéz bármilyen következtetést levonni, hiszen az sokkal inkább a vegetációban tapasztalható időjárási tényezők függvénye lesz.

Eső, hó, havas eső

A szélsőséges hideg január 12-13-a után mérséklődött számottevően, ekkor ismét fagypont közelébe, rövid időre e fölé is emelkedtek a napi csúcsértékek. Ezzel együtt nedvesebb léghullámok érkeztek, sokfelé kiadós csapadék kíséretében. A csapadék Szabolcs Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében egyaránt a nyugati és északi tájakon hullott nagyobb arányban hó-, míg keleten inkább eső, havas eső formájában. A területi átlagban 15-25 milliméter közötti csapadékot követően előbbi vidékeken 20-30, a középső tájakon 10-20, míg a keleti-délkeleti határvidéken 10 centiméter alatti összefüggő hóréteg alakult ki.

