Hibernálódtak az őszi vetések

Bő egy hétig hótakaró nélkül dacoltak a durva faggyal az ősszel elvetett növények, de ennyit még el kell tudniuk viselni, vagyis egyelőre nem kell temetnünk az idei bő termést. A gyomok, kártevők és kórokozók valószínűleg jobban megsínylették a mostohább időjárást.

Késve érkezett

Már az első fagyoktól jól jött volna ugyan a hótakaró, de az sem okoz végzetes problémát, hogy ez csak bő egyhetes késéssel érkezett meg a földekre – véli Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. November első feléig a földbe került az őszi vetésű gabonák (őszi búza, őszi árpa), valamint még korábban az őszi káposztarepce legnagyobb része, az időben elvégzett vetést pedig most hálálják meg a növények. A szokatlanul kemény tél ugyanis megfelelő fejlettségi állapotban találta őket, így elvileg a tartós fagyokat is komolyabb gond nélkül kell átvészelniük. Az esetleges károk mértékét ma még csak találgatni lehet, de a szakemberek abban bíznak, hogy a modern fajták és hibridek kiválóan megbirkóznak a szélsőséges időjárással, így most a nagy mínuszokkal is. Pontos állapotfelmérést majd akkor lehet végezni, ha a fagy felenged, megérkezik a napsütés, és a hőmérséklet legalább egy hétig a pozitív tartományban marad. Még tavasz előtt kiderül, hogy a zöld növényekben milyen pusztítást végeztek a sejten belül képződött jégkristályok, és csak utána lehet becslést adni a várható termésre.

Pofont kaptak

A szakember úgy véli, a fagy kifejezetten jól jött a gyomok, kártevők, kórokozók elleni küzdelemben, hiszen ezeknél az enyhébb telek miatt évek óta a különféle károsítók fokozott elszaporodását tapasztalhatták a gazdálkodók. Most viszont kaptak egy „nagy pofont”, és ez alighanem javára válik majd a haszonnövényeknek – fogalmazott a szövetség első embere, aki szerint egyébként a gazdálkodók télen már vajmi keveset tudnak tenni a leendő termés megvédéséért, a szükséges intézkedéseket tehát ősszel kell elvégezniük azzal, hogy a lehető legjobban felkészítik a növényeket a hideg időszakra.

