Ha belevágott újévkor, tartson ki!

Januárban ezrek fognak neki nagy lelkesedéssel újévi fogadalmuk teljesítésének. Az edzőtermeket elszánt életmódváltók töltik meg, a hűtőket pedig egészséges élelmiszerek. A kutatások és a tapasztalat azonban azt mutatják, hogy a valódi életmódváltás csak keveseknek sikerül, a többség néhány hónapon belül feladja álmait. A NetPincér közleménye szakemberek révén próbál a gyakori kudarc okaira rávilágítani.

Vezeklés

A karácsonyt megelőző időszak a legpörgősebb az évben, hiszen a munkahelyen is nagy a hajtás ilyenkor, plusz a karácsonyi előkészületek is rengeteg energiát emésztenek fel. Ilyenkor nő a stressz szintünk, hajlamosak vagyunk rendszertelenül táplálkozni, sokszor „szemét kajákkal” enyhítjük a ránk törő éhséget. Majd beköszönt a karácsonyi időszak; a ilyenkor – a semmittevés mellett – legtöbben nem spórolunk a kalóriabevitellel, hiszen egyrészt megérdemeljük az őszi hajtás után, másrészt januártól majd úgy is új életet kezdünk. Tehát a januári életmódváltást a pszichológus szerint egyfelől a vezeklés, másfelől az újjászületés vágya vezérli.

Hirtelen elhatározás

– Richard Wiseman 2009-es tanulmánya szerint az újévi fogadalmat tevők 78 százaléka elbukik. E fogadalmakkal az egyik legnagyobb baj, hogy újéviek. Nem mintha bármilyen gond lenne önmagában a január elsejével, de az újévi fogadalom általában két dolog valamelyikét, esetleg mindkettőt egyszerre jelenti. Egyik, hogy nem vagyunk kellően motiváltak, hiszen ha azok lennénk, akkor már év közben új életet kezdtünk volna, és nem lenne szükségünk egy kiemelt jelentőségű napra az újrakezdéshez. A másik, hogy hirtelen, az utolsó pillanatban hoztuk meg az elhatározást, hiszen „mindenki ilyenkor szokta” – mutat rá Kuhn Gabriella pszichológus.

Szerinte egyik esetben sincs túl sok esélyünk a sikerre. – A vezekléssel az a baj, hogy óhatatlanul véget ér egyszer, az újjászületés vágya pedig általában hosszú távon fenntarthatatlan túlvállaláshoz vezet. Az akaraterőnk előbb fogy el, mintsem az új életvitelünk rutinná válhatna – magyarázza a szakember.

Fotó: Sipeki Péter © Fotó: Sipeki Péter

Egyéni program kell

Boros Péter személyi edző szerint valóban az egyik leggyakoribb hiba a túlvállalás, túl sok mindenen akarunk egyszerre változtatni. „A váltás, újrakezdés számtalan terület érinthet, de a két fő összetevője általában valamilyen edzésforma elkezdése és az elmozdulás az egészségesebb étkezés irányába. A nagy lelkesedéssel, ellenben kevés hozzáértéssel elkezdett edzés sokszor többet árt, mint használ. Jobb esetben csak túl­edzéshez, rosszabb esetben sérülésekhez vezethet. Egy hosszú távon fenntartható edzésprogramnak egészségi állapotunkhoz, kondíciónkhoz, céljainkhoz és napirendünkhöz egyaránt igazodnia kell” – hangsúlyozza a tréner.

Táplálkozási tanácsok

Nincs univerzálisan működőképes diéta. A megfelelő, személyre szabott étrend összeállításához kérjük szakember segítségét, de legalább olvassunk alaposan utána a témának és állítsunk össze magunknak egy céljainknak, állapotunknak megfelelő, ugyanakkor hosszú távon betartható étrendet! Érdemes nagyobb adagot készíteni az ételekből. A hűtőben néhány napig eláll a legtöbb fogás. Egy részét fagyasszuk le, így ha egyszer valamiért nem tudunk főzni, a mélyhűtött fogásokkal „élhetjük túl” a napot.

Ha pedig beüt a krach, és sehogy nem tudjuk saját forrásból megoldani az étrendünkbe illeszkedő étkezést, vagy egyszerűen csak nincs kedvünk vásárolni, főzni, netán csak több szabadidőt szeretnénk, jusson eszünkbe, hogy a hüvelykujjunk a leggyorsabb szakács! Ma már online felületen vagy applikáció segítségével néhány kattintással számtalan helyről rendelhetünk, és gyorsan egészséges, megfelelő összetételű ételhez juthatunk. Időnként tudatosan iktassunk be magunknak csalós étkezéseket, így megelőzhetjük az olthatatlan sóvárgás kialakulását.

HBN

Ezt javasolja az edző

Vegyük igénybe szakember segítségét, például edzőtermi edzésnél sokat segíthet egy személyi edző, de ha ezt nem engedhetjük meg magunknak, akkor is kövessünk szakemberek által összeállított edzésterveket. Mindig szánjunk egy-két edzést arra, hogy elsajátítsuk a gyakorlatok tökéletes kivitelezést.

Iktassunk be rekreációs tevékenységeket is, ügyeljünk a megfelelő mennyiségű pihenésre.

Megnövelheti a siker esélyét ha partnerrel kezdjük el az életmódváltást. Segít fenntartani a folyamatos motivációt és kölcsönösen átsegíthetik egymást a partnerek a mélypontokon.

Rendszeresen mérjük és naplózzuk eredményeinket, és lehetőség szerint az elvégzett edzésmunkát is.

A rendszeres testmozgás fontos az áhított ideális kondíció elérésében, de a megfelelő táplálkozás talán még fontosabb. Egy testépítő mondás szerint „ha sokat edzzel és mégsem fejlődsz, akkor valószínűleg túl sok időt töltesz az edzőteremben és túl keveset a konyhában”.

A megfelelő minőségű táplálék napi szintű beszerzése és elkészítése komoly energiákat és sok időt emészt fel, és (talán meglepő, de) az életmódváltók legtöbbször emiatt adják fel a tervszerű táplálkozást, nem is az esetleges elcsábulások miatt.

Tanácsok a pszichológustól

Alaposan gondoljuk át céljainkat, és pontosan határozzuk meg az elérésünkhöz vezető utat, ügyelve arra, hogy a vállaltak hosszú távon is betarthatóak legyenek.

Osszuk fel céljainkat kis lépésekre, és jutalmazzuk magunkat a rész célok elérésekor is.

Egyszerre egy dolgot fogadjunk meg, ne akarjunk mindent egyszerre megváltoztatni.

Beszéljünk barátainknak, családtagjainknak is a céljainkról.

A kudarcokat, botlásokat tekintsük pusztán pillanatnyi visszaeséseknek.

Ha január, akkor irány az edzőterem. Aztán sokan mégis belefáradnak, feladják.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA