Filmre vitték a sikercsapat sztoriját

A felkészüléstől kezdve egészen az erfurti szakácsolimpiáig követte a Hajdúsági Regionális Culinary Teamet Bai Tamás operatőr. Ennek eredményeként született meg az az ismeretterjesztő film, amit január 19-én – csütörtökön este – mutattak be a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ színháztermében. A film részleteiről, és magáról a csapatról Gajdán Antalné, a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület elnöke beszélt.

A csapat már hatalmas nemzetközi sikereket ért el korábban.

Gajdán Antalné

Nehézségek

– Az operatőr velünk volt az első perctől kezdve. Végig követte a készülődést, a próbákat, és ott volt az olimpián is. Bemutatja az összes konfliktusunkat, a felkészülés minden mozzanatát, a verseny előtti és alatti izgalmakat. A szakácsaink is megszólalnak a filmben, elmondják az élményeiket, a tapasztalataikat. A filmmel egy filmfesztiválra is benevezett. Sajnos nem tudjuk, hogy ezután mikor és hol mutathatjuk még be a filmet, ugyanis szigorú jogi szabályozások vannak. De ha minden akadály elhárul, akkor valószínű országszerte levetítik – részletezte Gajdán Antalné.

Kemény munka eredménye

– A filmnek az a célja, hogy bemutassuk, mit érhet el az ember, ha igazán keményen megküzd a sikerért. A szakácsolimpiát megjárt csapat tagjai a fiatalok számára igazi példaképek lehetnek. Megmutatják, hogy ha elszántak, akkor bármire képesek. Persze ehhez sok kitartásra, és rengeteg segítségre van szükség – mondta az elnök.

A gasztronómiai egyesület a filmbemutatót összekötötte egy árveréssel. Felajánlottak egy dedikált kötényt és egy aláírt, bekeretezett képet a szakácsolimpián járt csapatról. Az ezekből befolyó összeget a hajdúböszörményi beteg gyerekeknek szánják.

Gajdán Antalné elárulta, a csapat már hatalmas sikereket ért el, nem csak az olimpián vettek részt, hanem más világversenyen is. Emellett felállítottak egy rekordot is szeptember 10-én, amikor is megfőzték a legnagyobb adag bivalyragut. Ennek elismeréseként megkapták a „Magyarországi Rekorderek” oklevelet.

Folytatják

Az elnök kijelentette, az olimpián elért harmadik és negyedik helyek csak tovább ösztönzik őket, épp emiatt 2018-ban is neveznek a szakácsok legnagyobb nemzetközi versenyére.

– Az érzés, hogy a világ legjobbjai közé kerülünk, az leírhatatlan. 2016-ban is harmadikok és negyedikek lettünk, ami nagyon nagy szó, tekintve, hogy sok tehetséges szakács mérkőzött meg. Ez pedig önbizalmat ad nekünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy miket osztanak meg az erfurti olimpiáról, és jó látni, mikor teljesen ismeretlen emberek terjesztik a versenyen készült rövidfilmeket. Először 2012-ben voltunk szakácsolimpián, azóta pedig folyamatosan járunk versenyekre. Szerencsére utánpótlás van, nem kell aggódnunk amiatt, hogy a fiatalokat nem érdekli. A Culinary Team átlagéletkora jelenleg huszonkettő és fél év, ez is jelzi, hogy a szakmában nem csak az idősebb korosztály ragadhat fakanalat.

HBN–BR

Sokat szigorodtak a versenyszabályok

– A szabályok nagyon sokat változtak az utóbbi időben. Sokkal szigorúbbak, mint a korábbi versenyeken. Nagyok az elvárások, megváltozott a pontozás. Nagyon nehéz eltalálni, hogy mi felel meg az 59 tagú zsűrinek. Jó lenne a fejükbe látni, de ugye ezt nem tudjuk kivitelezni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy figyelemmel kísérjük a többiek munkáját is. Belőlük is inspirációt merítünk. Figyeljük, mit osztanak meg, a versenyen körbejárjuk a többiek munkapadját is. De sokszor ez sem elég. Főleg, ha az ázsiai kollégákat nézzük, ugyanis sokszor olyan alapanyagot használnak, amit itthon csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk beszerezni. Tapasztalatot azonban így is szerzünk, és ez a legfontosabb – zárta a beszélgetést Gajdán Antalné elnök.

Hajdúböszörmény – Egy hajszállal maradt le a dobogóról a csapat, diploma minősítést kaptak.

Erfurt – Dolgozott több magyar és külföldi étterem vezető séfjeként is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA