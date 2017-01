Ennek apropóján felhívnám a figyelmet: a szociális média terjedése olyan ütemű, hogy a társadalom intézményrendszerei csak messze mögötte kullognak. S rávilágít arra is, hogy miután a bulvár a félinformációival kikezdte a szeriőz újságírás tisztességét, a közösségi média kétségbe vonta annak jelentőségét és szavahihetőségét, ráadásul a közlés monopóliumát is elvette. Bárki bármilyen szöveget, képet, videót posztolhat, tekintet nélkül arra, hogy részrehajlás nélküli igazat közöl-e. Pedig a kritikusság(!) mellett ez e hivatás princípiuma. Szürke munkaköpenyes portásként őrzi, értékeli, szortírozza az információkat, feltárja az okokat, a hátteret. Ennek helyébe lépett a zubogó (hír-)áradat, növekvő mennyiségű hordalékot, fát, sarat, fekáliát is magával sodorva, ami nem a nyilvánosságot szolgálja, hanem azzal visszaél. Megoldás? Talán az alapoktatás részévé kellene tenni, hogyan lehet a nyilvánosság felelősségével bánni. Persze ez magában nem védi meg a manipulációtól a fogyasztót, pláne a magát szeriőznek tekintő újságírót a tisztességtelen „kollégáktól”.

– Szabó Zsolt László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA