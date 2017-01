“Belerondít” az ellenzék

Haladjunk azonban sorrendben. A Momentum mozgalom elkezdte az aláírásgyűjtést azért, hogy népszavazással lehessen eldönteni, Budapest rendezzen-e olimpiát, ha ennek jogát elnyeri a nemzetközi pályázaton. Csütörtökön bejelentette az LMP, hogy ők is gyűjtik az aláírásokat. Előtte azonban már az MSZP közleményben szellőztette meg, ő is támogatja a civil szervezet által kezdeményezett aláírásgyűjtési kampányt, mi több, kéri a kormányt, kezdeményezzen népszavazást az olimpia rendezéséről. Komolyan mondom, most már várom az Együtt, a DK, a Párbeszéd és a többi, önmagát demokratikusnak nevező, mikroellenzéki csoport támogató jelentkezését, sőt a Jobbikét is. És már kész is van az újabb „Na, ki az erősebb?” hadszíntéri kérdés, amelyet a kormányzó pártszövetség tuti, hogy megnyer. Egyébként elég gusztustalannak tartom, hogy a politika „bele­rondít” egy civil kezdeményezésbe. Főleg úgy, hogy ők maguk hasonló ötletet eddig képtelenek voltak felmutatni.

– Kovács Zsolt –

