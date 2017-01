Bebiztosítva II.

Közöltem a hölggyel, hogy több, mint 30 éve állok szerződésben egy másik biztosítóval, s bármennyire is felbosszantottak egy ízben, hűséges típus lévén most már csak ott maradok. Mire a hölgy megkérdezte, hogy én aztán ezzel a bizonyos biztosítóval annak idején mégis milyen formában kötöttem szerződést, személyesen, esetleg online? Ezen már csak elmosolyodtam magamban, s közöltem vele, hogy ugye, harminc éve még csak személyesen lehetett lebonyolítani az efféle ügyleteket. Ő ekkor még arról próbált meggyőzni, hogy azért nem árt három-négy évente ellenőrizni ezeket a biztosításokat, és ha esetleg máshol megfelelőbbet találna az ügyfél, szóval… Ekkor már rövidre zártam a dolgot, s közöltem, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, de én nem gondolkodom semmilyen másfajta eshetőségen, és elköszöntem. Nem telt bele két perc, amikor ismét csörgött a telefonom, s ugyancsak az előbbi számról kerestek. Ekkor már nem vettem fel a kagylót, de azonnal ismét hívtak, majd csend lett. Egészen három percig, ugyanis akkor megint próbálkoztak. Természetesen nem vettem fel, bármilyen kitartó is volt a hölgy, ugyanis nem akartam megbántani, mert akkor már esetleg kissé emeltebb hangon szóltam volna a telefonba, ami nem szokásom ugyan, de nekem is lehetnek rossz napjaim… Így aztán megvártam, míg – szó szerint – lecseng a dolog. Egy valamin azért elgondolkodtam: megértem, hogy a biztosítók is az üzletből élnek, s ezek szerint ráadásul a konkurenciától is szeretnék úgymond elcsábítani az ügyfeleket, de az ilyen esetekre tarthatnának egy jegyzetfüzetet maguknál, amelyben a már hívott telefonszámok mellé tennének egy kis pipát. Ezzel saját magukat is megkímélnék a felesleges munkától, vagy ha úgy tetszik, bosszúságtól, nem beszélve a hívott félről…

– Kenyeres Ilona –

