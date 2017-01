Bankot robbantottak a kkv-k

A vállalkozások több mint felének nőtt a forgalma. Legjobban azoknak akik többet reklámoztak. Ennek ellenére a többség makacsul kitart az ingyenes marketing eszközök mellett – derül ki a Marketing Commando 1700 fős online kutatásából.

Nem hátradőlni

A válaszadók több mint felének nőtt a 2016-os karácsonyi forgalma a 2015-öshöz képest. 35 százalék forgalma nem volt változott és mindössze 11 százaléknak volt rosszabb a 2016-os szezonja, mint az azt megelőző. „Ez a 2009 óta mért eddigi legjobb eredmény. A kedvező eredményekben valószínűleg szerepet játszik a javuló gazdasági környezet. Ez olyan mint a kedvező széljárás, amire minden vállalkozó vár. Most nem szabad hátradőlni, ki kell bontani a vitorlákat és gyorsabban haladni” – mondta Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő.

Több reklám

Szignifikáns az összefüggés a reklámozás és a forgalom között: minél többet reklámozott 2016-ban egy cég, annál jobban emelkedett az árbevétele. A lényegesen többet reklámozó cégek háromegyedének emelkedett az árbevétele. A válaszadók harmada többet reklámozott 2016. karácsonyi időszakában, mint az előző év ugyanezen szakaszában. Közel egyharmad azoknak a száma is, akik mindkét vizsgált évben, tehát 2015-ben és 2016-ban is ugyanolyan intenzíven reklámoztak. Majdnem ugyanennyien egyik évben sem reklámoztak karácsony körül. Jóval kevesebben reklámoztak kevesebbet karácsony előtt 2016-ban az egy évvel korábbihoz képest. A szolgáltató szektor azonban „átaludta” az ünnepeket, harmaduk nem reklámozott karácsonykor, míg a termékeket értékesítőknél ugyanez az arány húsz százalék. Azt, hogy ezt az időszakot a terméket értékesítők fontosabbnak tartják, mint a szolgáltatók, abból is egyértelműen kiderül, hogy a szolgáltatóknak harmada reklámozott idén többet, mint tavaly, a terméket értékesítőknek pedig 38 százaléka.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA