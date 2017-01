Az egyházak nem hagynak bajban senkit

Januárban többen fordultak Debrecenben és a megyében a rendőrséghez, mert a nagy hidegben elfogyott a tüzelőjük, vagy éppen a kihűlés fenyegetett valakit az utcán. Ezért kerestük meg az egyházi, önkormányzati szervezeteket, és arról érdeklődtünk, milyen segítségre számíthatnak tőlük a nehéz helyzetbe kerülők.

Tartós élelmiszer és ruházat

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hat éve végez társadalmi szolgálatot, legutóbb csütörtökön segítettek 30 nehéz sorsú debreceni családnak tartós élelmiszerrel, ruhaneműkkel. Legnagyobb számban az idősek részére nyújtanak segítséget, mindennapi gondozásukat végzik munkatársaik. Válaszukból kiderült: étkeztetéssel is foglalkoznak. Másik jelentős ellátotti körük a szenvedélybetegek csoportja, de a gyermekellátás területén is jelen vannak. Alapítványuk viszonylag fiatal, de számos sikeres programot tudhat maga mögött.

– Saját forrásainkra és együttműködő partnereinkre támaszkodva dolgozunk. A segítségkérők között vannak fiatalok, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők is, vagy éppen beteg gyereket gondozók. Ezen a héten harminc debreceni családon tudtunk segíteni, a ruhaneműk és meleg takarók mellett összesen mintegy 300 kilogramm burgonyát, 300 kiló lisztet, 150 kilogramm hagymát és cukrot, 150 liter olajat, 300 csomag száraztésztát osztottunk ki a rászorulóknak, akik között előfordultak idős és beteg emberek, nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelők is –ismertette Bacsó Benjamin lelkipásztor, az alapítvány elnöke.

Programok egész évben

A Tiszántúli Református Egyházkerület egész évben segíti a rászorulókat, s ezt a munkáját a Magyar Református Szeretetszolgálat látja el. A jótékonysági programok keretében az egyházkerület folyamatosan kapja a felajánlásokat magánszemélyektől és cégektől, legutóbb például négy tonnányi lisztet és rengeteg száraz tésztát. Az adventi szeretetdoboz kampányuk keretében 40 tonnányi felajánlást eredményezett a gyülekezetek, iskolák, és intézmények részéről.

– Folyamatosan osztjuk az egyenként hét-hét kilós, alapvető élelmiszerekkel és édességgel megrakott egységcsomagokat – árulta el Kocsis Attila, a debreceni iroda vezetője. – Egy családtól egy hónapban egyszer van lehetőségük kérést elfogadni, ami azt jelenti, hogy akár tizenkétszer is kaphatnak segítséget tőlünk a rászorulók. A segítségnyújtás nagyjából felét tartós élelmiszer, 40 százalékát az évszaknak megfelelő ruhanemű, a maradék mennyiséget pedig egyéb adomány teszi ki. Télen tüzelővel is segítünk. Eddig mintegy 150 famíliának juttatunk el részben tűzifát és bontott faanyagot.

Ezernyi önkéntes

Többek között egy Fülöp melletti erdőben élő 16 gyerekes család számára is gyűjt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász. A rendkívül mostoha körülmények között élő család gyermekei évszaktól függetlenül hét kilométerről járnak az iskolába, ennek az állapotnak a felszámolására fogott össze a karitász, az önkormányzat és a püspökség.

– Ha minden jól alakul, hamarosan beköltözhet új fülöpi otthonába a család –szolgál a jó hírrel Mészáros László, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója. – De természetesen emellett ebben az időben igyekszünk a lehetőségeinkhez képest minél több tűzifát szétosztani, ezeket adományokból finanszírozunk. Élelmiszerre 650 ezer forint jött össze, melyeket utalványok formájában juttatunk el a nélkülözőknek. Minden megkeresésre reagálunk. Az egyházmegyén belül 52 csoportra osztva ezer önkéntes segít szabadidejében a munkánkat. Ott, ahol ilyen csoport működik, nincs gond, hiszen a helyiek ismerik és segítik azokat, akik a legnagyobb szüksége van a gondoskodásra – magyarázta.

HBN–MSZ

Több a kérelem, mióta beállt a hideg

Számos kérés futott és fut be a megyeszékhely polgármesteri hivatalához is a téli időszakban. A segítségkérők mellett a rendőrségtől, a Család-és Gyermekjóléti Központjától, egészségügyi intézményektől és a rászorulók közvetlen környezetétől is gyakran érkezik jelzés, ha valakinek azonnal tüzelőre vagy más segítségre van szüksége. Ebben az évben eddig 13 esetben kellett intézkedni öt-öt mázsa tüzelő azonnali kiszállításáról az életveszély elhárítása érdekében – írták.

Az elmúlt időszak szokatlanul hideg időjárása miatt nőtt azon kérelmezők száma, akik a lakásfenntartási támogatást tűzifa formájában kérik. Januárban eddig hat esetben 15-15 mázsát szállítottak ki a kérelmek alapján. A város a Debreceni Karitatív Testület decemberi adománygyűjtéséhez kapcsolódóan 250 rászorulónak juttatott el élelmiszercsomagot, és a tervek szerint előre láthatólag februárban további 250 csomagot osztanak ki a nehéz helyzetben élők között – derül ki az érdeklődésünkre küldött válaszból.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA