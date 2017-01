Az Árpád téri templom javára gyűjtenek

Szombat este tartják a Kölcsey Központban Debrecen XV. bálját, melyen ezúttal arra kérik majd a résztvevőket, hogy adakozzanak a debreceni Árpád téri református templom felújításának javára – jelentette be a templomban tartott bejáráson, sajtótájékoztatón dr. Barcsa Lajos alpolgármester. Arra emlékeztetett, hogy a bálon résztvevők 2015-ben 8 millió forinttal egy debreceni gyermek-mentőorvosi kocsi 24 órás működtetését támogatták, 2016-ban pedig a kárpátaljai Salánk község óvodájának bővítését segítették 11 millióval.

Előbb a külső

Az alpolgármester elmondta: 2015 végén az Árpád téri templom főbejáratát, a főtornyot és a két kisebb óratornyot már sikerült renoválni, de még bőven maradt tennivaló kívül és belül egyaránt. A zenés-, táncos rendezvényen összegyűlő adományokat most a külső felújítás segítésére fordítanák.

– A város saját forrásból is igyekszik segíteni abban, hogy a templomban tapasztalható áldatlan állapotok megszűnjenek. Például abban, hogy a hívek télen ne 5, 10 fokban fagyoskodjanak – fogalmazott Barcsa Lajos.

Beázásokkal küzdenek

– A templomhajó vasbeton födéme több helyen évtizedek óta beázik. Emiatt mind a 4 lépcsőházunk életveszélyes, bármikor nagyobb darabok szakadhatnak le a mennyezetről. Ráadásul a 4-es főút hatalmas forgalma mindössze néhány méterre dübörög, ami repedéseket okoz a falakon – panaszkodott lapunknak Veres János, a Debrecen-Árpád téri református templom lelkésze.

Lépésről-lépésre

Arról is beszámolt, hogy a tornyok és a főbejárat felújítására 43 milliót fordítottak. A most következő lépés az orgona és környékének rendbetétele lenne, melyre 8 milliót szánnak. A palával fedett tető korszerűsítésére további csaknem 100 milliót, a belső munkákra 60-70 milliót kellene költeni. A kiadások fedezésére a közelmúltban pályázatot nyújtottak be az Emberi Erőforrások Minisztériumához 35 millió forintra. Amennyiben nyernek, egyebek mellett kicserélnék az elavult elektromos hálózatot, pótolnák a hiányzó vakolat darabokat, illetve újakkal váltanák fel a 12 rossz földszinti ablakot.

Veres János hangsúlyozta, hogy a gyülekezet férfi tagjai amit tudtak már maguk megcsináltak és a büntetés végrehajtási intézet néhány lakója is segített pár napnyi munkával.

Kocsma volt, templom lett

A templom helyén – a valamikori Szarvas téren – a XX. század elején egy hírhedt kocsma a Csicsogó állt. Az ivó környékén „emberpiac” működött, ahol alkalmi munkát, napszámot keresők közül lehetett válogatni. A közelben, a Benedek téren egy másik kocsma, a talyigások hasonló létesítménye működött. A két kocsma látogatói között gyakran törtek ki verekedések, melyek néha késelésig fajultak. A város vezetői sokat törték a fejüket azon, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Úgy határoztak, bezárják a Csicsogót. Erre Vecsei Imre építész bejelentette, hogy feleségével, Brukner Karolinával közösen a kocsma helyére egy templomot szeretnének emelni. A cél megvalósítására felajánlották vagyonuk jelentős részét. Sok ingatlanjukat értékesítették, egy malmot pedig a városnak adtak. Haláluk után a helyhatóság cserébe 1 millió téglát biztosított a templom 1 911-es, 1 912-es építéséhez. A felszentelésre egy évvel később, – például a padozat, a 3 harang és az orgona – beszerzése után kerülhetett sor. (A II. világháború során két harangot elvittek. Ma is egy haranggal rendelkeznek, az ország 30. legnagyobb ilyen tárgyát Egry Ferenc öntötte.)

Növekvő gyülekezet

Az Árpád téri épület csaknem 500 négyzetméteres, a belmagasság eléri a 18 métert. A középső torony tetején a szélkakas 50 méter magasan található. A gyülekezet folyamatosan növekszik, jelenleg csaknem 700 fős. A vasárnapi istentiszteletekre 100-an, 120-an járnak.

