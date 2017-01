Apró szeletkék a Sárrét menti város múltjából

Jelentős helytörténeti kiállítás nyílt meg Püspökladányban, a Karacs Ferenc Múzeumban péntek este. Kecskés Gyula helytörténész, Dorogi Márton néprajzos és a nagy hármas még élő tagja, Csák Gyula író életén, munkásságán keresztül nyerhetnek bepillantást a látogatók a Sárrét menti város régmúltjába. A kiállításon eredeti tárgyak, dokumentumok és fényképek mellett installációk segítik a tájékozódást a 50–150 évvel ezelőtti Püspökladányban.

Lehet, hogy október 13-a?

A Csenki Imre Művészeti Iskola diákjainak zenés nyitóműsorát követően Rásó János alpolgármeter köszöntötte a kiállítás megnyitására szép számmal összegyűlt vendégeket. Emlékeztetet a hallgatóságot arra, hogy Püspökladány 2016-ban ünnepelte várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, és a jubileumi év kapcsán számos eseményt rendezett a település. A polgármester-helyettes, aki maga is érdeklődik a helytörténet iránt, saját kutatásaiból egy érdekességet osztott meg. Püspökladányban köztudott, hogy a településen 1944. október 12-én ért véget a második világháború. Mint mondta, ezt a dátumot rögzítették a korabeli szovjet források. A német leírások viszont október 13-ára teszik a harcok püspökladányi befejezését. Rásó János köszöntőjét azzal zárta, hogy folytatni kell a nagy elődök munkáit, az önkormányzat támogatja a helytörténeti kutatásokat.

Több ezer éve lakott

A várossá válás 30. évfordulójáról Tányér József intézményvezető is megemlékezett megnyitójában, majd hangsúlyozta, hogy fontos a helyi értékek megőrzése, amelynek egy kis szeletét mutatja be ez a tárlat. Méltatta Dorogi Márton néptanító fafaragás gyűjteményét, továbbá emlékeztette a hallgatóságot, hogy Kecskés Gyula tanító 1972-ben adta ki a püspökladányi helytörténet alapművének számító Püspökladány újkori története helyneveiben című kötetet, amely a saját kutatásaiból állított össze. Elmondta azt is, hogy Csák Gyula író 40 éve jelentette meg a Szikföld sóhaja című, részben saját gyermekkori élményein alapuló, Püspökladányról szóló könyvet. Az intézményvezető szólt még a Karacs Ferenc Múzeum alapítójáról, Rettegi Istvánnéról, továbbá méltatta Csenki Imre és Csenki Sándor helytörténetgyűjtő tevékenységét is.

A február 12-éig látogatható kiállítás anyagának összeállításában Fórián Péterrel együtt segítkező Seres László Püspökladány történelméről beszélt, kiemelve azt, hogy a hely több ezer éve lakott.

