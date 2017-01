Amikor a kéz kezet mos…

Magyarország hét helyet csúszott vissza a világ legátfogóbb korrupciós ranglistáján, a Transparency International (TI) által készített Korrupció Érzékelési Indexben. Hazánk az elmúlt hat év leggyengébb értékét, 48 pontot ért el, és a korrupció elleni teljesítménye szembetűnően visszaesett az Európai Unión, a közép- és kelet-európai régión belül – jelentették be. A korrupciós világrangsornak az eleje és a vége szinte változatlan. Az országok zömének korrupció elleni teljesítménye 2016-ban is rendkívül gyenge volt. A TI által vizsgált 176 ország közül 121 ért el 50 pontnál kevesebbet az államok korrupciós megítélését mérő, 0-tól (nagyon korruptnak érzékelt) 100-ig (nagyon tisztának érzékelt) terjedő skálán. Miként évek óta mindig, tavaly is a skandináv országok – Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia –, továbbá Új-Zéland és Svájc találhatók a világranglista élén, de Kanada és Hollandia is befért az első tízbe. Ezekben az országokban stabil a demokrácia, jól működik a gazdaság, a közhatalom átláthatóan és elszámoltathatóan működik, szabad a sajtó, érvényesülnek az emberi jogok. A lista alján pedig, szintén sokadszorra, Líbia, Szudán, Jemen, Szíria, Észak-Korea, Dél-Szudán és Szomália található.

Folyamatosan romlik

A magyarországi korrupciós helyzet megítélése évek óta folyamatosan romlik. Még inkább szembeötlő a hanyatlás az Európai Unió országaival összevetve. Hazánk már 2015-ben is az EU alsó, korrupt ötödében helyezkedett el, hiszen akkor a 28 tagállam közül holtversenyben a 22-24. helyen végzett. 2016-ban azonban e teljesítmény tovább romlott. Egy évvel korábban hazánkkal azonos szinten állt Szlovákia és Horvátország; ezek az országok azonban 2016-ban néhány ponttal jobban teljesítettek, mint mi. Az európai uniós tagállamok közül korrupciós szempontból Görögországon és Olaszországon, továbbá a leginkább fertőzött Bulgárián kívül mindenhol másutt jobb a helyzet, mint Magyarországon.

HBN

