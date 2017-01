A sötétség határa

Emma kutatóasszisztens volt egy nukleáris kísérleteket végző gyárban, s az lett a veszte, hogy politikai aktivistaként rájött, nem csak kísérleti fázisban maradnak a hiperszonikus fegyverekkel kapcsolatos kutatások… Mit ad Isten, az említett reggelen megtudtuk, hogy az oroszok hadászati stabilitásról, egyebek között a nukleáris fegyverekről folytatandó párbeszédre számítanak a megválasztott amerikai elnökkel. Nem csodálom, hogy a film az Edge of Darkness címet kapta 2010-ben, mert ez a téma sokunk számára a sötétbe vész. Annyi viszont dereng, és az elnökválasztás kapcsán akár érv is lehetett egyik vagy másik mellett, hogy a nukleáris rakéta indítókódját az amerikai elnök (is) ismeri. Így már nem is annyira vicces, hogy egy tévésztárból lett politikus viszi az országot, aki eddigi megnyilvánulásai során még mellőzte a megfontoltságot – vélekednek a kétkedők.

– Barak Beáta –

