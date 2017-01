A magyar kultúra régen és manapság

A magyar kultúra napja alkalmából a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen dr. Vitéz Ferenc költő, író, szerkesztő, az intézmény főiskolai docense a Himnusz szerzőjéről, Kölcsey Ferencről tartott előadást. Egyebek mellett arról beszélt, hogy Kölcseyt Debrecenben zavarta a „szellemi horizont szűkössége, az önálló gondolkodás tilalma”. Egy, a cívisvárosban felajánlott katedrát 1811-ben azért nem fogadott el, mert szavai szerint „liberális tudósnak ott nincs helye.” Ám tetszett neki a hatalmas könyvtár, itt szerezte meg műveltségének alapjait. Ismerte a filozófiát, a francia felvilágosodást, klasszikus paródiákat írt, és görögül olvasott – fogalmazott Vitéz Ferenc.

Ugyancsak a magyar kultúra napja alkalmából megnyitották a magyar felvilágosodás digitális múzeuma című kiállítást pénteken a Fazekas Mihály Gimnáziumban.

A kezdeményezésről Fegyverneki Gergő, az intézmény magyar–média szakos tanára elmondta: a reál szakos 10. C. osztály szeptemberben kezdett el tanulni a magyar felvilágosodásról. Azért, hogy ez érdekes legyen a számukra, digitális technológiákat vetett be, diákjaival közösen például interaktív táblát, Prezit, szófelhőt, 3D-t használtak. Ezzel a gyerekek nemcsak a tananyagban tudtak elmélyedni, hanem ezeket a korszerű technológiákat is megismerték.

Az összegyűjtött tudást – mások okulására – egy úgynevezett digitális múzeumba mentették.

Lélekjelenlét és kincsestár

Szintén a magyar kultúra napjához kapcsolódva, Kétszáz éve született Arany János címmel nyílt kiállítás Debrecenben, a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában a Piac utca 68. alatt. A Déri Múzeum szakemberei a tavaly vásárolt műtárgyaikból állítottak össze bemutatót, míg Lélekjelenlét/érintett dolgok címmel Oláh Tibor fotóművész alkotásaiból látható tárlat mostantól a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galériájában, a Kossuth utca 1. alatt.

HBN–OCs

