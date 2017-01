A fogyasztók igénylik a szakemberek segítségét

Közel kétezer fogyasztóvédelmi problémát kezeltek tavaly fogyasztóvédelmi és versenyjogi szakemberek a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodákban.

Fő a tudatosság

Egyre tudatosabbak a fogyasztók és sokan egyedül is vállalják az igényérvényesítés kálváriáját, ha problémájuk adódik, de legtöbb esetben jól jön a szakemberek segítsége. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók tisztában vannak az adott bonyodalom jogszabályi hátterével. A tavalyi évben a jótállás-szavatossággal volt túlnyomó többségben problémája a fogyasztóknak. Különösen érzékeny terület az elektronikai, és távközlési termékek meghibásodása – nagyobb háztartási eszközök, telefonok –, ugyanis nagymértékben érinti a mindennapi életvitelt.

Bizalomvesztés

Kiemelt probléma, hogy a javításra előírt 15 napos határidőt csak ritkán tudják betartani a vállalkozások, ezért a fogyasztók sokszor nemcsak az adott termékben, de magában az üzletben is elvesztik bizalmukat, ami még nehezebbé teszi a mielőbbi békés igényérvényesítést. Hiába szigorodtak az árubemutatós termékértékesítés szabályai, maradtak kiskapuk, ami bosszantó. Bár a 2015-ös év végén az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés előírásai szigorodtak, nem csökkent számottevően a problémás ügyek száma. Az ilyen típusú ajánlatokkal elsősorban a nyugdíjas korosztályt keresik fel, és kihasználva megromlott egészségi állapotukat olyan termékeket ajánlanak megvételre, melyek valójában nem is rendelkeznek a nekik tulajdonított gyógyító hatással. Az üdülési jogot továbbra is sokkal könnyebb venni, mint eladni.

