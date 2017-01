A Fazekas-gimiben készült el a magyar felvilágosodás (digitális) múzeuma

A kezdeményezésről Fegyverneki Gergő az intézmény magyar–média szakos tanára lapunknak elmondta: a reál szakos 10. C. osztály szeptemberben kezdett el tanulni a magyar felvilágosodásról. – Ez nem izgalmas téma az elsősorban a matematika, fizika, biológia és kémia iránt érdeklődő gyerekek számára, hiszen időben távol esik, a nyelvezete bonyolult, nehezen foghatók fel azok a történelmi-, irodalmi kezdeményezések amelyek akkor indultak. Ezért arra gondoltam akkor, hogy a diákokkal projekt módszerrel, élménypedagógiai eszközökkel dolgoztatnám fel ezt a korszakot – vázolta a fiatal tanár.

Elmondta: a cél érdekében digitális technológiákat, ingyenesen használható web 2-es megoldásokat vetett be, például interaktív táblát, Prezit, szófelhőt, 3D-t. Ezáltal a gyerekek nemcsak a tananyagban tudtak elmélyedni, hanem ezeket a korszerű technológiákat is megismerték – fogalmazott Fegyverneki Gergő. A digitális kiállításra egyebek mellett mémeket, átköltéseket, slam poetryket, prezentációkat készítettek, de stop motion technológiával feldolgozták például a Fazekas Mihály Lúdas Matyi történetét is. – Az így összeállt digitális tudástár online is elérhető, melyet igyekszünk minél több iskolával, pedagógussal és diákkal megosztani, mert szórakoztatva oktatunk – fogalmazott a tanár.

A kiállításból offline, hagyományos kézzel fogható verzió is készült mely a Fazekas Gimnázium Aulájában látható.

