Napi horoszkóp – 2019. április 13.

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Akár károsabb is lehet a gyakori takarítás a dohányzásnál - ezt egy 20 éves kutatás eredménye bizonyította be. A szakemberek szerint ugyanis a vegyszeres takarítás nemcsak a tüdő kapacitását csökkenti, de akár a tüdő korai elöregedéséhez is vezethet. Főleg ...

Tovább a cikkhez