Napi horoszkóp – 2018. szeptember 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold már az Oroszlán jegyében áll, kellemetlen fényszögben az Uránusszal, jól tenné, ha lassítana egy kicsit. Figyeljen oda, mert ma zokon veszik a könnyelműségből elkövetett hibákat. Ma ne hozzon komoly ügyekben döntéseket, törődjön csak a mindennapi dolgokkal.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma senkiben és semmiben nem bízhat meg, a legjobb, ha önmaga gondoskodik mindenről. Félreértések okozhatnak rosszkedvet, az emberek elbeszélnek egymás mellett.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Érdekes információk birtokába juthat. Felfedhet egy hazugságot, de nem biztos, hogy hasznos, ha nyilvánosságra is hozza. Mérlegelje előbb az érdekeit, és csak azután beszéljen, vagy hallgasson.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán soha ennyire még nem alapozhatott a barátaira, mint most. Ha régóta hanyagolta őket, akkor a legjobb időszak, hogy felújítsa velük a kapcsolatot, még akkor is, ha esetleg haraggal váltak el. A sors új, különleges barátokkal is megáldhatja, akik támogatói lehetnek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kaphat egy különleges feladatot. Először azt hiszi, hogy nem tudja megcsinálni, de végül egy kis segítséggel mindent jól el tud rendezni. Ha röviddel a munkaidő vége előtt még kap egy plusz feladatot, ne zárkózzon el előle, a főnöke hálás lesz a szorgalmáért. Az este legyen a meghitt együttlété.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyon kevés most az önbizalma, emiatt nem tudja megfelelően képviselni az álláspontját. Lehetőleg ne menjen bele nagyobb vitákba a munkahelyén, most az a legjobb, ha ráhagyja a másikra a dolgot. Könnyen kudarcot vallhat, ha erőszakosan próbál meggyőzni másokat az igazáról.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma lehetősége nyílhat a tanulásra: jól teszi, ha nem szalasztja el a kedvező alkalmat. Még ha most esetleg haszontalannak, vagy fárasztónak is érzi, utóbb biztosan nem bánja meg. Családját kissé terhesnek érezheti. Próbáljon meg kicsit több szabadságot kiharcolni magának, akkor a fennmaradó időben annál jobban fogják élvezni egymás társaságát.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most sokkal érzékenyebbé válik fizikailag és lelkileg is, mint általában. Allergiás tünetei lehetnek, vagy egyéb egészségügyi panaszok jelentkezhetnek. Sokan fordulnak önhöz tanácsért, segítségért, ám jó lenne, ha a saját feladataira is hagyna elegendő időt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nehéz napra számíthat, ami a munkahelyi viszonyait érinti. Minden kompromisszumkészsége ellenére, szinte állandóan hadban áll feljebbvalóival. Ha nem akar teljesen felőrlődni e harcban, koncentráljon inkább az élet valamely más területére, ahol kellemesebb élményekben részesülhet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy változtatásokra készül pénzügyi téren, de egy kellemetlen szócsata a támogatóival minden tervét keresztül húzhatja. Legyen megfontoltabb, és kicsit megalkuvóbb!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A következő időszakban könnyen keveredhet jogi természetű vitákba. Kapkodás helyett, jól teszi, ha kikéri egy hozzáértő jogi szakember véleményét. De általánosságban is igaz az, hogy jobban oda kell figyelnie kapcsolataira: vajon ön is nyújt-e annyit szeretteinek, mint amennyit tőlük kap?

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Neptunusz az ön jegyében jár. A tervezgetést és célok kitűzését halassza későbbre, most csak a napi feladatokkal foglalkozzon. Munka után sportoljon egy kicsit, ez fizikailag és szellemileg is jótékonyan fog hatni önre.

