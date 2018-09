Napi horoszkóp – 2018. szeptember 28.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Merkúr szemben áll a Kos jegyével, megéri új tervekkel, célokkal is foglalkozni, egyedül, vagy olyan emberekkel, akikben megbízik. Ma ne csodálkozzon azon, ha több bókot kap, valaki nyíltan ki is kezdhet önnel… Ne maradjon otthon este, menjen szórakozni, ismerkedjen más emberekkel is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold az ön jegyében jár. Ma türelemre és toleranciára van szüksége. Ne bosszankodjon, akkor sem, ha egyes emberek kíváncsiskodnak, és olyan dolgokba ütik az orrukat, amikhez semmi közük nincsen.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ez a nap végre arról kellene szóljon, hogy egy kicsit a saját igényeivel törődjön, hogy magával foglalkozzon. Ezért is fontos, hogy a céljait, az igényeit végre megfogalmazza magának. Miben is vágyik több törődésre?

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Képes jó célokat kitűzni nem csak saját maga, hanem más emberek számára is. Ön most alkalmas arra, hogy egy kisebb nagyobb csoport élére álljon, akár a munkahelyén, akár a szűkebb lakókörnyezetében. Tegyen így!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nehéz megjósolni, hogyan fog ma hatni önre a munkahelyi hangulat. Valami változás készülődik, ami egyaránt lehet kedvező, vagy kedvezőtlen is önre nézve. Egy biztos: mindenképpen zavarba ejtő lesz, viszont esélye lesz arra, hogy átvegye az irányítást.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Használja ki a mai nap tettrekészségét arra, hogy elvégzi azokat a feladatait, amikben megakadt, vagy amikhez kevésbé fűlt a foga az utóbbi időben. Ez a napja teli van tűzzel, ma minden könnyebben megy!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma könnyen belelkesedik valami ügyért, és sokat tehet azért is, hogy a közössége életét valamiben előmozdítsa. Ezt értékelni fogják a főnökei is, és akár azonnal jutalmazhatják is: kinevezéssel, megbízással, vállveregetéssel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Átlagos napra számíthat. Most a szokott formáját hozza: képes a gyors váltásokra, és éles ésszel hamar átlát szövevényes helyzeteket is. A többiek is szívesen támaszkodnak önre. A papírügyek intézése ma könnyen megy!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Semmi kedve kikelni az ágyából, ám mégsem teheti meg, hogy lustálkodással töltse a napot. Sajnos a munka nagyon is kemény, ami önre vár most. Ám, ha túl lesz rajta, az szokatlan jóérzéssel tölti el. Valamiben ma sokat fejlődhet!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold a Bika jegyében áll. Ez egy kis pénzköltésre csábítja, ráadásul amúgy sem tudna most zavartalanul dolgozni. Ne vásároljon mindig ugyanolyan ruhákat, próbáljon ki egy új stílust!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Most legyen a helyén az önbizalma! Ha ugyanis sikerül elhitetnie mással is, amit magával, akkor megbízzák azzal a feladattal, amiről álmodott! A fellépésen most igazán sok múlik…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Komoly ajánlatot kaphat a mai napon, de nem szabad elkapkodnia a döntést, mert sok függ attól, hogy mit is lép. Jól teszi, ha a kedvesét mindenképpen beavatja, mielőtt bármit is tesz.

Videó: Szuperegyszerű két hozzávalós receptek Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Mindössze két hozzávaló, minimális energiabefektetés, és máris kész az ízletes fogás! Nem hiszed? Kattints és járj utána! Forrás: Youtube / Tasty [related-post post_id="3999029"] [related-post post_id="3997924"] Tovább a cikkhez

Fogalmunk sincs, hogyan kell tárolni az élelmiszert Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Vagy mondhatnánk úgy is, eddig nem sejtettük, hogy rosszul csináljuk. Ismertetünk olvasóinkkal néhány nemrég tanult fortélyt, amelynek segítségével az élelmiszerek a vártnál hosszabban megőrzik frissességüket. A Daily Mail írása az élelmiszertárolás legjobb módsze... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA