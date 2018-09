Napi horoszkóp – 2018. szeptember 15.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold már a Nyilas jegyében áll. Le a kalappal a kötelességtudata előtt. Lehet azonban, hogy ezúttal kissé túlzásba viszi… Hagyjon másokat is tevékenykedni, ez nekik is javukra válna. A házi munka beosztását is ideje lenne újragondolni!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hatalmi harcokra kerülhet sor a párkapcsolatában, vagy a családtagjai között. Nehéz lesz feloldani a feszültséget… Az este viszont jó híreket hozhat egy barátjáról.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold szemben áll az Ikrek jegyével. Megerőltető napra számíthat, kuszán alakul a délután, nehezen tér napirendre az események fölött. Este sem lesz jó annyira a hangulat. Talán ezt az estét jobb lesz egyedül töltenie.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Jót tenne önnek, ha egy kicsit egyedül lenne, akárcsak egy órára is, és azzal foglalkozna, amit igazán szeret. Bizalmas információ birtokába jut, ami által közelebb kerül egyik barátjához. Fontos, hogy őszintén nyíljanak meg egymás előtt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kerülje azokat az embereket, akik rossz hatással lehetnek önre. A kelleténél többet aggódik mostanság a párkapcsolata miatt, azonban ez hiába való dolog, és valószínűleg alaptalan is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy bizonyos dologban nem ártana tisztán látnia a helyzetét, és most megvilágosodhat ön előtt minden. Ez felvidítja, mert ennek megfelelően tud cselekedni. Lehetséges, hogy szorosabbra kell húznia a nadrágszíját, vagy más következtetéseket kell levonnia.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Merkúr és a Vénusz szerelmet hoz az életébe. Rengeteg bókot zsebelhet be. Egy barátjában viszont csalódhat, de csak azért, mert túl sokat várt el tőle. Olyan tulajdonságokkal ruházta fel, amelyekkel nem is rendelkezik. Uralkodjon az érzelmein!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nem ártana egy kis lazítás: hagyja a házimunkát, és keressen inkább valami vidám elfoglaltságot. Például egy családi kirándulás formájában. Vagy, ha hegyet mászni nincs kedve, keressenek fel egy gyógyfürdőt!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne is törődjön a külsőségekkel, a mai nap legyen a csendé, a nyugalomé! A Hold a Nyilas jegyében áll, lelki életét rendbe teheti a segítségével. Olyan felismerésekhez juthat, amelyek kiállják az idő próbáját.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy elhatározásokra juthat a mai napon, és döntést hozhat egy kényes ügyben, amiben eddig nem látott tisztán. Mindig csak az első lépés a nehéz, hamarosan már menni fog minden, mint a karikacsapás. A családja ön mellett áll.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vigyázzon a szájára, mert könnyen kikotyoghatja egy titkát, amihez pedig senkinek semmi köze nincs. Ha semmiképp sem bírja elhallgatni, legalább válassza meg az embert, akinek kiönti a szívét. Az estét töltse otthon, a párjával!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold már a Nyilas jegyében van. Egy különös, új kapcsolat kezd kibontakozni az életében. Nem olyan, amit remélt, de valami minden eddigitől különböző, nagyon mély kapcsolat.

