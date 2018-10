Napi horoszkóp – 2018. október 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Elsősorban a saját elvárásait tartsa szem előtt, ne akarjon mindenkinek megfelelni. Bátran mondjon nemet, ha úgy érzi helyesnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Komoly előrelépést jelenthet, ha nyugodtan, célirányosan halad előre és végül eléri a kitűzött eredményeket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha irigyei vannak, az csak annyit jelent, hogy jól csinálja. Éppen ezért ne engedje, hogy elvegyék a kedvét a folytatástól. Próbálják elhitetni, hogy rossz úton jár, de ön is érzi, hogy nem őszintén teszik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bár nem szívesen alkalmazkodik másokhoz, mégis érdemes bevonni a környezetében élőket is a feladatokba. Nem baj, ha emiatt lassabban halad.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Beszéljék meg a problémát, ne engedje, hogy a másik fél a szőnyeg alá seperje.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nem kell felnagyítani a problémát ahhoz, hogy maga mellé állíthassa a környezetében élőket. Így is mindenki átérzi a helyzetét és igyekszik a rendelkezésére állni, de pontosan kell megfogalmazni, miben is szorul segítségre.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ki kell zárnia az érzelmeket és hideg fejjel gondolkodni. Csak így találhat megoldást, amellyel valamennyi érdekelt elégedett lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nem csak egy igazság létezik, törekedni kell arra, hogy minden elképzelés szerephez jusson a megoldás során.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha kapni szeretne, adnia is kell. A céljait szem előtt tartva ez nem is fog feltűnni. Segítséget kér és közben észrevétlenül ön is támogatja a másik felet azzal, hogy feladatot ad neki.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Elhatározta, úgy gondolja, ez így helyes. Ha nem is engedi magát letéríteni az útról, hallgassa meg a tanácsokat.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nehezen tudja úgy szavakba önteni a véleményét, hogy azt a másik fél ne értse félre. Éppen ezért inkább tartsa meg magának, ha nem kérdezik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Tele van kétségekkel, de nem szívesen beszél erről. Úgy azonban nem tudja eloszlatni azokat, ha valaki nem mutatja meg a kiutat. Olyan embert keressen, aki már bizonyított önnek.

