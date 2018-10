Napi horoszkóp – 2018. október 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ne azt nézze, mások mit mondanak és hogyan cselekednek, a saját útját keresse! Ezt pedig csak úgy találhatja meg, ha átgondolja a terveit.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Zárja ki a magánéleti problémákat, ha a hivatalos ügyeit intézi, de működjön ez fordítva is, ne vigye haza a gondokat!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nyugodtsága vonzza az embereket, ennek köszönheti, hogy önhöz fordulnak tanácsért, vagy csak egyszerűen azért, hogy végighallgassa őket.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nehezen választja szét az érzelmeit és a hideg fejet igénylő döntéseket. Időre lenne szüksége, de ezt nem kapja meg. Induljon el bármelyik úton, legyen magabiztos és higgyen magában!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Készen áll ez új útra, csak éppen azt nem tudja, merre induljon. Hallgasson a megérzéseire!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pontosan látja a probléma gyökerét, ennek is köszönhető, hogy képes a zavaró tényezőket kizárva megoldásokat keresni. Most a nyugalom a legfontosabb.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Sokat megtudhat a környezetében élőkről, ha csak csendesen megfigyeli őket olyan helyzetekben, amikor rögtönzésre kényszerülnek.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ne a kifogásokat keresse, erőltesse meg egy kicsit magát és induljon el! A kezdet mindig nehéz, különösen igaz ez most, amikor fáradt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bár összeállította a napirendjét, ezt hamar elfelejtheti, mivel a környezetében élők folyamatosan önhöz fordulnak segítségért.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Tudja, semmi nem hullik az ölébe, ezért is tekint bizalmatlanul a helyzetre. Olyan lehetőség nyílik meg ön előtt, amelyről álmodni sem mert.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Megnyílik ön előtt egy olyan ajtó, melyet nem is mert eddig elképzelni. A lehető legrosszabbkor történik mindez.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Járjon nyitott szemmel, mert nemcsak sokat tanulhat, de olyan lehetőségeket is észrevehet, melyek eddig is önre vártak, de elkerülték a figyelmét. Most már készen áll.

